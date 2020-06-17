Кадыров ответил на обвинения в покушении на оскорбившего Путина грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения в том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2" летом прошлого года.

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"Говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают", — написал Кадыров в телеграме.

Кадыров подчеркнул, что оскорбление, нанесенное Габунией, не забыто.

"Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения… Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", — добавил Кадыров.

Скандал вокруг телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке оскорблял президента России Владимира Путина с использованием ненормативной лексики. Высказывания Габунии уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В Кремле и МИД РФ также осудили высказывания Габунии, а Госдума предложила ввести против Грузии экономические меры. Сам Путин высказался против антигрузинских санкций, предложенных российскими парламентариями. Эпизод с журналистом, обратившимся к нему с матерными оскорблениями, президент России прокомментировал так: "Ну, отстранили его, он поехал на отдых, придет — продолжит работу".

После скандала у здания "Рустави-2" прошел митинг. Канал на время прекратил вещание. Через два месяца Габунию уволили с телеканала.

15 июня 2020 года гендиректор канала "Мтавари архи", где в настоящее время работает Габуния, заявил о подготовке покушения на журналиста. "Медуза" со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии сообщила, что по делу о подготовке заказного убийства задержан гражданин Грузии, однако никаких подробнестей в СМИ не прозвучало.