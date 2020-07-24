Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров сказал во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе, передает РБК.

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В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая "пытки и внесудебные казни". Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

После этого Кадыров обратился к Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его приехать в свое родовое село Беной. "Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает", — сказал Кадыров.

Однако во время выступления на совещании в четверг глава Чечни отменил свое приглашение. "Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции [против Помпео], которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", — подчеркнул глава Чечни.

Он также выразил удивление тем фактом, что ограничения были введены против его жены, "которая не лезет в политику", и против дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за "грехи своего отца".

Кроме того, Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный" заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда. По словам Кадырова, эту информацию он получил от украинских спецслужб. Он добавил, что заказное убийство было организовано для содействия проигрышу лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

"У нас есть информация от украинских спецслужб, СБУ, что 100% Помпео заказал, чтобы Трамп проиграл на выборах", — заявил Кадыров, комментируя свое включение в "черный список" США.

После объявления Госдепом введения санкций Рамзан Кадыров выложил свою фотографию с двумя пулеметами в руках. Глава Чечни сопроводил ее обещанием, адресованным Помпео, что "дальше будет интереснее". Он также опубликовал пост, в котором назвал членов руководства США "мировыми интриганами и провокаторами".

Позже Кадыров пояснил, что на снимке пулеметы, которые принадлежат Росгвардии, а сама фотография была сделана в ходе проверки условий содержания оружия. "Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное", — пояснил он.