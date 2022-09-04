Кадыров вновь задумался об уходе со своего поста

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке.

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"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, - сказал Кадыров. - Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали". "Я об этом начал думать, постараемся, чтобы вовремя уйти", - добавил глава Чечни.

В своем обращении он также сказал, что руководит Чечней уже 15 лет, и это самый долгий срок среди всех руководителей российских регионов.

В подписи к видео также сказано: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте". Этих слов на записи Кадыров не произносит.

Не в первый раз

Рамзан Кадыров уже не в первый раз заявляет о возможном уходе со своего поста. В феврале 2016 года он утверждал, что ушел бы с удовольствием.

"Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека, - сказал тогда Кадыров. - Мое время уже прошло. Есть у человека предел. И сейчас для Кадырова пик, я считаю". Осенью того же года в Чечне прошли выборы, на которых Кадыров вновь победил.

В 2017 году, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он уйти в отставку, Кадыров сказал: "Можно сказать, это моя мечта. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом - это очень сложно".

"Когда-то нужны были такие, как я - чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике" - заявил Кадыров в 2017 году.

Рамзан Кадыров также признавался в том, что не видит себя министром в федеральном правительстве.

"Семья, личная жизнь, изучение ислама - я больше там вижу себя. Если надо будет лопату взять в руки, автомат, рюкзак - я всегда готов", - говорил Кадыров в 2016 году.

Рамзан Кадыров возглавляет регион с 2007 года.