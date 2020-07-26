Кадыров заявил, что чеченцы хотят попасть под санкции США вместе с ним

В Чечне в соцсетях стартовала акция "Мы семья Кадырова". Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен госдепартаментом США, передает "Интерфакс".

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"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Между тем Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

"Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают, — сказал он. — Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение". Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

Одними из первых ролик "Мы семья Кадырова" записали в МВД республики, идею подхватили и распространили как отдельные жители региона, так и целые коллективы и семьи.

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Как сообщало помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также на дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".