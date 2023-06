Каховская ГЭС разрушена. На обоих берегах Днепра идет эвакуация населения

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украинская и российская стороны обвиняют друг друга в разрушении станции.

О подрыве дамбы Каховской ГЭС сегодня утром сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В семь утра он сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

Украинское оперативное командование "Юг" обвинило в подрыве Каховской ГЭС российские войска. "В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", — говорится в сообщении ВСУ.

В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв ГЭС. Однако немного позже он сказал, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Позже российская сторона сообщила о разрушении 11 из 28 пролетов.

Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.

