Как из камня получается смартфон? Рассказывает эстонский институт геологии

Только для того, чтобы наши смартфоны могли показывать яркие фотографии и исполнять наши запросы, необходимо использовать более чем 70 различных полезных ископаемых. Как эти "камни" попадают в телефоны и выходят ли они оттуда обратно — рассказывает доцент эстонского Института геологии TalTech Вейко Кару.

Металлы, как новый экономический хайп, уже, по словам Кару, получили немалое внимание, и в Эстонии все больше ощущается влияние происходящего в чилийском литиевом бассейне, в китайской шахте редкоземельных металлов или же при планировании новых мощностей для производства литиевых аккумуляторов, потому что конечные продукты из минералов — то есть электронику и технологии — мы привычно используем уже каждый день, не замечая этого.

"Мы начинаем свое утро часто с будильника телефона, вибрировать который заставляют такие редкие металлы как неодим, тербий и диспрозий. После этого мы делаем кофе с помощью техники из нержавеющей стали, которая добыта в Бразилии, а под кухонным освещением готовим бутерброд, лампы которого светят благодаря медным кабелям, имеющим чилийское происхождение", — описывает Кару и добавляет, что даже зубная паста, которой мы чистим зубы после завтрака, содержит три различных элемента из Северной Америки.

"Таким образом, нас каждый день окружает самая различная техника, которая сделана т.с. из камня — например, смартфоны, которые содержат более 70 полезных ископаемых — в том числе золото, медь, кварц и другие ценные металлы, которые не так просто получить из камня, но благодаря которым вся электроника вообще начинает работать", — поясняет Кару и признает, что знание этого факта может помочь нам больше ценить дары земных недр.

Нет камня — нет и телефона?

Потребность в необходимом сырье для новых технологий растет постоянно, потому что ни от смартфонов, так и ни от других удобных современных технологий никто уже так просто не откажется. "Только одному ветрогенератору необходимо 3-4 тонны меди, не говоря уже об электроавтомобилях, которым нужно меди в три раза больше, чем традиционным автомобилям", — приводит Кару примеры.

Также растет спрос на минералы для современных аккумуляторов. "Если мы вообще хотим когда-то уйти от углеродной энергосистемы, то мы должны найти способ для дешевого и массового производства аккумуляторов с большой емкостью", — поясняет Кару. Разумеется, как для телефонных аккумуляторов, так и батарей другой электроники важным полезным ископаемым является литий, крупнейшие запасы которого в Европе находятся именно в Финляндии, где как раз открывается шахта по добыче лития.

Необходимы новые решения для умной добычи

Большая потребность в минералах требует, по словам Кару, новых подходов для более эффективного, дешевого и сберегающего ресурсы отношения к породам. "Уже сейчас большая часть таких работ по исследованиям и развитию проходят прямо здесь — в Таллинском Техническом университете, где мы разрабатываем методы для максимального извлечения полезного из пород с минимальным побочным влиянием", — отмечает Кару и добавляет, что при этом приоритетом являются наиболее ценные минералы и запасы других ресурсов Эстонии.

По словам Кару, важно появление молодых геологов и горных инженеров, и особенно в будущем будут цениться те специалисты этой сферы, которые будут иметь знания в современных смарт-технологиях. Желающие обучаться по программе земных недр Института геологии TalTech уже сейчас могут претендовать на обучение, что будет инвестицией в свои будущие знания о том, как из камня сделать телефон.

"Также нужно все больше внимания обращать на цикличную экономику — например, сегодня из всех произведенных 18 миллиардов мобильных телефонов обратно в переработку направляется только около 10%, а неиспользованной остается неоправданно большая часть ценных металлов с критической важностью и стратегическим значением. По сути, так просто "утекает" в никуда около 60 тонн золота", — рассказывает Кару. "Своими исследованиями мы хотим дойти именно до этого — как эти остатки превратить в товары будущего, используя для этого умные технологии будущего".

То, какие есть ценные минералы и как они используются в нашей технике, можно узнать на выставке "Минералы, суперзвезды", которая до начала января открыта в таллиннском торгово-развлекательном центре T1 Mall и после этого она переезжает в Таллинский Технический университет.