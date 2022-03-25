Как изменятся отношения России и Европы? Мнения экспертов

Был ли "Северный поток — 2", призванный поставлять газ в Европу в обход Украины, с самого начала частью плана Кремля по подготовке вторжения в соседнее государство? Нужно ли принять Украину в ЕС, и готова ли Германия сделать все от нее зависящее, чтобы Путин проиграл эту войну? Эти и другие вопросы были в центре внимания немецких экспертов в ходе дискуссии под названием "Новые времена: как нужно вести себя с репрессивной и идущей на конфронтацию Россией?" вечером 24 марта. DW — о главных выводах экспертов.

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Запад — в стороне от войны в Украине?

"Действительно ли мы не являемся участниками этой войны, как сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге? Или же мы просто не желаем видеть, что Путин уже давно развязал войну против демократической Европы и Украина в ней — это лишь "промежуточная станция"?" — с таким вопросом обратился к своим гостям модератор дискуссии Ральф Фюкс из Центра либеральной современности.

Михаэль Рот, глава внешнеполитического комитета бундестага из входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подчеркнул, что уже сегодня Запад и, в частности, Германия "делают все возможное, чтобы Путин и его идеология не победили". "Ведь это и вправду не война против одной только Украины. Это угроза суверенитету и свободе государств, образовавшихся после распада Советского Союза", — указал он.

Говоря о поддержке Украины Берлином, политик констатировал: "Если вы спросите меня, достаточно ли мы делаем, я должен буду ответить: нет. Конечно, мы делаем не достаточно. Мы делаем то, за что мы можем взять на себя ответственность". Тем самым Рот поддержал позицию правительства ФРГ, выступающего против того, чтобы силами НАТО устанавливать над Украиной бесполетную зону , рискуя спровоцировать военное столкновение России и альянса.

Что касается поставок Украине вооружений, то, по словам Рота, он долго поддерживал принцип не отправлять вооружения в регионы конфликтов, однако сейчас выступает даже за увеличение объемов поставок: "Во-первых, потому, что после грубого нарушения Россией международного права мы обязаны помочь государству, на которое напали". А во-вторых, потому, что "Украина, только обладая силой и высокой обороноспособностью", может вынудить Путина сесть за стол переговоров".

Нарушение Россией правил ведения войны

Это мнение разделяет председатель комитета бундестага по обороне, член Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, война России против Украины "настолько отвратительна именно потому", что в ней не соблюдаются никакие правила ведения войны.

Эти правила предусматривают поражение только военных целей. Безудержное убийство населения к правилам войны не относится, но оно показывает ситуацию, в которой, очевидно, оказался Путин и российская армия", — продолжила она. Кроме того, политик считает, что в развязывании войны нельзя винить российское общество. Указывая на большое число россиян, решивших покинуть страну после начала вторжения РФ в Украину, а также растущее экономическое давление, которого не могут не замечать жители России, Штрак-Циммерман выразила надежду, что внутри страны будут происходить процессы, которые помогут завершить войну.

Со своей стороны, зампредседателя фракции "зеленых" в бундестаге Агнежка Бруггер отметила, что главной целью правительства Германии на сегодня должно быть сокращение энергозависимости от России. Ранее Ральф Фюкс выразил мнение, что газопровод "Северный поток — 2" был нужен Москве именно для того, чтобы "развязать себе руки" для возможного нападения на Украину.

Угроза ядерной войны

Главная причина, по которой НАТО до сих пор отвечала отказом на призывы Украины закрыть небо над ней, — опасения, что война России с Украиной перерастет в глобальный конфликт с применением ядерного оружия. "Нам нужно отдавать себе отчет, что ядерное сдерживание работает, — заявил в этой связи Родерих Кизеветтер из оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге. — И работает оно в извращенном смысле: мы уклоняемся от участия, потому что боимся ядерной эскалации".

По его мнению, ситуация, в которой оказалась сегодня Украина, добровольно отказавшаяся от ядерного оружия после распада СССР, лишь укрепит уверенность Ирана и Северной Кореи в своей правоте. Ведь эти страны не желают сворачивать свои ядерные программы, несмотря ни на какие гарантии безопасности.

В такой ситуации Западу следует послать четкий сигнал Киеву и общественности, в том числе немецкой, о том, что после окончания войны у Украины "должна быть перспектива в Евросоюзе", убежден политик. Правда, Кизеветтер сомневается, что членство Украины в ЕС возможно в краткосрочной перспективе. Скорее, речь будет идти о некоем промежуточном варианте, предусматривающем сотрудничество и регулирование отношений с третьими государствами, а также определенные гарантии безопасности, добавил он.

Мирный порядок без России

"Как должен будет выглядеть новый мирный порядок в Европе? Я не стал бы заходить так далеко, чтобы утверждать, что это будет система безопасности, нацеленная против путинской России. Но я скажу так: это будет система без путинской России", — заявил Михаэль Рот и добавил: "Даже если эта война, как мы надеемся, скоро завершится, это не будет означать, что мы сможем перейти к обычной повестке дня, какой она была до войны".

Родерих Кизеветтер считает, что будущие взаимоотношения Евросоюза с Россией во многом зависят от того, кто будет впредь хозяином Кремля: "После Путина не должно быть нового Путина, или Путина в квадрате, или Путина в третьей степени, а должен быть человек, обладающий принципиально иным сознанием". Но в слабой или раздробленной России, по его мнению, Европа не заинтересована: "Нельзя допустить распада России, поскольку это будет означать еще больше войны и еще больше насилия". Дрейф Москвы в сторону Пекина Кизеветтер также считает противоречащим интересам ЕС: "Россия не должна стать младшим партнером Китая, потому что это будет иметь серьезные негативные последствия для Евросоюза".

Как бы то ни было, строить новые отношения Европы с Россией с действующим российским президентом невозможно, полагают эксперты. "Вести переговоры с Путиным мы больше не можем", — констатировал Кизеветтер.