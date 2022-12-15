Как лоббисты используют для коррупции лазейки в ЕС

В отличие от чиновников Еврокомиссии депутаты Европарламента не обязаны сообщать о встречах с лоббистами. Deutsche Welle попыталась выяснить, что способствовало коррупционному скандалу, потрясшему Брюссель.

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В Европейском Союзе — крупный коррупционный скандал, который охватил Европейский парламент и может распространиться на другие политические институты. Бывшая вице-председатель Европарламента Ева Кайли — одна из четырех задержанных, которым бельгийская прокуратура предъявила обвинения в "участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции" по схеме "деньги в обмен на услуги".

Ее уже исключили из греческой партии ПАСОК и организаций, в которых она состояла, а также лишили поста вице-председателя ЕП из-за подозрения в получении взяток от Катара. Предполагают, что в обмен Кайли произносила в Европарламенте блестящие речи об этом государстве Персидского залива, голосовала за документы, связанные с Катаром, в комитетах, членами которых она даже не была, отстаивала интересы Дохи в многочисленных мероприятиях в стране. В заявлении, опубликованном в интернете, представительство Катара в ЕС назвало обвинения "необоснованными и вводящими в заблуждение".

Хотя официальные данные о масштабах и глубине полицейского расследования в Бельгии остаются скудными, деятельности депутатов Европарламента и других органов ЕС теперь будут уделять повышенное внимание. Эксперты задаются вопросом, достаточно ли Евросоюзу существующих антикоррупционных мер.

"Когда выработка политических решений такая сложная и устоявшаяся, как в ЕС, она становится непрозрачной, и тогда легче покупать влияние, — сказал DW Якоб Киркегор из Германского фонда Маршалла США. — Вы можете купить зампредседателя Европарламента за 600 тысяч евро! Они действительно такие дешевые?" По его мнению, Кайли явно не боялась быть пойманной, и это свидетельствует о том, что какие бы меры по борьбе с коррупцией ни принимал Европарламент, они не имеют сдерживающего эффекта. "Даже глупые люди, если бы боялись, не стали бы этого делать", — считает Киркегор.

Какие меры приняты в ЕС?

В Евросоюзе есть база данных, в которой должны зарегистрироваться НПО, лоббистские группы, консультанты, благотворительные и другие организации, желающие влиять на законотворчество. Все организации, занесенные в "Реестр прозрачности", должны декларировать свои бюджеты и любые пожертвования, превышающие 10 000 евро.

Примечательно, что НПО "Борьба с безнаказанностью", стоящая в центре текущего коррупционного скандала, не числится в реестре. Глава этой организации, бывший итальянский депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери также находится под стражей. В НПО работает и партнер Евы Кайли Франческо Джорджи. Кроме того, "Борьба с безнаказанностью" делит офис с итальянской некоммерческой организацией "Нет мира без справедливости", директор которой также был арестован по этому делу.

"Из-за лазеек в системе это должно было произойти", — сказал DW Поль Варакас, глава Общества специалистов по европейским делам (SEAP), которое помогает лоббистам подавать заявки в "Реестр прозрачности". В 2021 году Европарламент отказался ввести принцип "строгой обусловленности", который обязывал бы депутатов встречаться только с зарегистрированными в "Реестре прозрачности" лоббистами.

Депутаты Европарламента не обязаны сообщать о встречах с лоббистами

Высокопоставленные чиновники Европейской комиссии — исполнительного органа ЕС — уже связаны этим принципом, и им разрешено встречаться только с лоббистами, внесенными в реестр. Но депутаты Европарламента утверждали, что это посягнет на их "свободу мандата", и отклонили меры, направленные на то, чтобы заставить их раскрывать информацию обо всех встречах.

По словам Варакаса, для фигурантов нынешнего коррупционного скандала не было никаких препятствий: "У вас есть НПО, влияющая на принятие решений без необходимости что-либо раскрывать. С представителями этой организации встречается депутат Европарламента, который тоже не обязан ни в чем отчитываться". Хотя обязательная регистрация в "Реестре прозрачности" и связанные с ней требования о раскрытии информации могут быть обременительными для небольших НПО, давление на Европейский парламент соблюдать "принцип обусловленности" будет огромным, заявляют теперь SEAP и другие организации.

После того как разразился скандал, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вновь призвала создать орган по этике, который контролировал бы все институты ЕС. "В Европейской комиссии есть такой орган с очень четкими правилами, и я думаю, что пришло время обсудить создание его аналога для всех институтов ЕС", — сказала она 12 декабря на пресс-конференции в Брюсселе.

Ева Кайли не просила сохранить ее неприкосновенность

Депутаты Европарламента пользуются дипломатическим иммунитетом, чтобы выполнять свою политическую работу, не опасаясь судебного преследования. Согласно Протоколу о привилегиях и иммунитетах ЕС, они не могут "подвергаться какой-либо форме расследования, задержания или судебного разбирательства в отношении выраженных ими мнений или голосов, отданных ими при исполнении своих обязанностей".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Иммунитет, однако, не действует, "если депутат уличен в совершении преступления, и это не препятствует Европейскому парламенту осуществить свое право отказаться от иммунитета одного из своих членов". В случае необходимости депутаты Европарламента имеют право потребовать сохранения их неприкосновенности, но в пресс-службе Европарламента заявили, что Ева Кайли не делала подобных запросов. Прокуратура в Бельгии также не требовала отмены ее иммунитета.

"Если нет просьбы о снятии иммунитета, это говорит о том, что судья пришел к выводу, что критерии иммунитета больше не применяются", — заявил в Страсбурге представитель Европарламента Жауме Дюш Гийо. В прошлом вопросы об иммунитете возникали в связи с запросами об экстрадиции. Но поскольку преступления, как предполагается, были совершены в Бельгии, экстрадиция в данном случае не нужна.