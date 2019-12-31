Как может выглядеть современный Санта: сани на водороде, 3D-печать игрушек и роботы, помогающие эльфам

Доставить подарки всем детям во всем мире за один вечер — занятие непростое, оно по силам только одному — Санта-Клаусу. Но его древние методы кажутся более устаревшими, чем когда-либо прежде. Daily Mail поговорила с экспертами, которые предложил Санте несколько полезных советов, которые могут сделать выполнение его трудной задачи более эффективным.

"Доктор Карл Дайвер, научный руководитель в Манчестерском университете в сфере индустрии 4.0, утверждает, что Санта-Клаусу могут помочь сани на водородном двигателе, алгоритмы искусственного интеллекта и роботы-помощники. Доктор Дайвер полагает, что, наряду с модернизацией и повышением эффективности процесса производства и доставки, от усовершенствований выиграют и старые методы — работа станет легче, будет более рентабельной и лучше для окружающей среды".

"Водородные топливные элементы — это развивающийся канал возобновляемой энергии, который не производит нежелательных выбросов, а единственным продуктом отходов является H2O — чистая вода. Уже задумываются о том, чтобы перевести на водород поезда, автомобили и корабли — из-за его низкой стоимости и экологических достоинств. "Санте будет очень просто заправить сани водородом. Заправка будет намного быстрее, чем зарядить электромотор, на что может потребоваться до 40 минут", — отмечает доктор Дайверс. И все же, несмотря на многообещающую мощь водорода, вряд ли он будет таким же эффективным или быстрым, как олень Рудольф и его команда. Доктор Дайвер не считает, что сани на водороде должны заменить северного оленя, но они должны иметься в распоряжении на непредвиденный случай в канун Рождества".

"Время имеет большое значение в канун Рождества, и если олени заболели или получили травму, использование саней на водородном двигателе в качестве резерва было бы совершенно оправдано", — подчеркивает он.

"Если говорить об экологической рациональности и выбросах, существует проблема, связанная с метаном и CO2 — существенные вопросы для сельского хозяйства. "Может быть, олени — не самый энергоэффективный вид транспорта, доступный Санте", — говорит он.

"Амер Гаффар, директор Инновационного центра водородных топливных элементов Манчестерского Университета, указал в беседе с Daily Mail: "Сани на водородных топливных элементах будут тише, что позволит Человеку в красном сделать ночные доставки менее громкими".

"Предполагаемый углеродный след его кругосветного путешествия в канун Рождества составляет около 367 тыс. тонн — это очень много, особенно для одного человека, — указывает газета. — Среднестатистический углеродный след для одного человека в Великобритании составляет около 10 тонн в год".

"(…) Индустриальный мир принял искусственный интеллект, поскольку он позволяет компаниям стать гораздо более эффективными. Санта, если он еще этого не сделал, может выиграть от разработки своих собственных алгоритмов", — утверждает Daily Mail.

"То, в чем, вероятно, ИИ помогает промышленности более всего, это в предсказании вещей до того, как они произойдут, и позволяет компаниям предсказать, что пойдет не так. Алгоритмы могут контролировать различные датчики, и если срабатывает определенная последовательность сигналов тревоги или датчиков, это может означать, что через неделю может произойти поломка насоса или двигателя. Знание того, что произойдет, означает, что это можно исправить, и оно не выйдет из строя и не будет стоить целого дня производства". Учитывая потребность создать игрушки для всех людей в мире, для Санты особенно важно, чтобы все работало постоянно", — говорит доктор Дайвер.

"Но также (…) ИИ может предложить Санте возможность узнавать, каким должен быть самый желанный рождественский подарок. "(…) ИИ (…) позволит ему предсказать, что хотят люди более всего, — продолжает Дайвер. — Если он сможет понять, что делают дети и чего они хотят, он может заранее быть в курсе их пожеланий и сможет вставить это в свое производственное расписание".

"(…) Доктор Дайвер поясняет, что тренировки с ИИ, которые уже используются экстренными службами и звездами спорта, могут быть полезны и Санте. Это ценная технология, которая позволяет легко визуализировать внешнюю среду и является лучшим способом решения незнакомой проблемы. В 2019 году Санту ждут квартиры без дымохода, с электрическими каминами и сигнализацией против вторжения злоумышленников — все это не сулит простых путей Человеку в красном. Но если на своей базе на Северном полюсе он установит программы виртуальной реальности, это может позволить ему решить эти сложные проблемы и придумать свои собственные уникальные решения. "Санта должен обойти много домов и знать, во всех ли есть подносы с печеньем и елки. Если бы он мог сделать цифровые копии всех домов, то мог бы спланировать свой маршрут и то, как он будет обходить дома, до того, как отправиться в путь". (…)

"Удаленное местоположение дома Санты означает, что все письма от детей со всего мира должны отправляться ему по почте. (…) Между тем, до Северного полюса трудно добираться, и отправка и транспортировка всех этих писем не является идеальной с экологической точки зрения, — подчеркивает Дайвер. — Если везти весь объем детских писем, то будет производиться много выбросов, и переход на цифровую систему писем принесет значительную экономию, а также будет лучше для планеты".

"(…) Магическим эльфам, которые ассистируют Санте в превращении Рождества в такое волшебное время года, может требоваться помощь, чтобы справиться со всеми запросами. И в этой изнурительной задаче им может помочь использование роботов подобно тому, как их используют на складах во всем мире. (…) Доктор Дайвер считает, что в игру могут вступить роботы и помочь квалифицированным эльфийским рабочим делать то, что у них получается лучше всего. "Квалифицированная рабочая сила и роботы не должны конкурировать, и роботы не должны заменять эльфов, они должны работать вместе с эльфами", — уточняет он. — И если роботы смогут поднимать тяжести, упаковывать и выполнять другие упрощенные задачи, это освободит эльфов для сложного и ловкого мастерства по изготовлению подарков. Чем меньше времени эльфы будут заняты подъемом тяжестей, транспортировкой и упаковкой, тем больше подарков они смогут сделать, чтобы Санта-Клаус доставил их адресатам".

"(…) Традиционные подарки делаются традиционными способами, но развитие 3D-печати предлагает ряд возможностей, чтобы облегчить эту задачу. Доктор Дайвер отмечает, что Санта-Клаусу стоит подумать о капитальном ремонте своей производственной линии и имеющегося оборудования и заменить их. "Санта мог бы послать своих эльфов в город печати, в Манчестер, на обучение, где они могут получить поддержку, обучение и образование по всем различным технологиям печати, — замечает он. — У нас в университете более 60 различных методов 3D-печати, которые позволили бы ему сократить нынешнее количество оборудования и позволить 3D-принтерам выполнять всю работу".

"(…) С 3D-печатью вы можете производить все что угодно (…)", — добавляет доктор Дайвер.