Как няни из России и Украины стали заложниками пандемии
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Каждый год в Германию приезжают тысячи девушек и молодых людей по программе Au pair. Они проводят в немецких семьях год, помогая присматривать за детьми и выполнять легкую работу по дому. Улучшают свои знания немецкого языка, знакомятся с немецкой культурой и бытом, путешествуют. В этом году пандемия лишила многих из них такой возможности.

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Программа Au pair: обе стороны пострадали


26-летняя Надежда Максимова из Ростова-на-Дону — одна из пострадавших. Семью с одним ребенком она нашла с помощью агентства еще в марте. Посещать языковые курсы она планировала в Дюссельдорфе, а жить — в городке Хайлигенхаус неподалеку, где она должна была присматривать за шестилетним мальчиком. "Помощница им требовалась на начало августа, и мы думали, что до лета ситуация стабилизируется и не будет проблем с перелетом", — рассказывает Надежда.

В 2019 году в немецких семьях работали почти 15 тысяч гувернаток и гувернантов. Как показало исследование страховой компании Dr. Walter, чуть более половины — из-за пределов ЕС. Россия наряду с Украиной и Грузией относятся к числу стран вне Евросоюза, из которых участники программы Au-pair приезжают в Германию чаще всего. И если для Грузии в июле ограничения были сняты, то Россия и Украина пока относятся к "регионам повышенного риска". Это означает, что в условиях пандемии въезд из этих стран возможен только по уважительной причине, в частности, если есть постоянное место жительства в ФРГ или по студенческой визе.

От пандемии и визовых ограничений пострадали и немецкие семьи. Зачастую гувернтанток приглашают туда, где больше одного ребенка и оба родителя работают. И так насыщенные будни стали более загруженными. Детские сады и школы работают нерегулярно или по сокращенному графику, а с переходом на удаленку работать и заниматься детьми приходится одновременно. В такой ситуации дополнительная помощь нужна как никогда.

Как пытаются помочь Au pair


Поэтому фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге при поддержке Левой партии и "зеленых" подали ходатайство в немецкий парламент. "Семьи чувствуют себя оставленными наедине с этой проблемой и отчаянно ищут альтернативные возможности присмотра за детьми, — говорится в документе. — Au pair сидят на чемоданах и ждут, когда им можно приехать". "То, что Au pair из стран вне ЕС из-за пандемии не могут приехать, разрушает планы молодых людей и создает в немецких семьях кризисную ситуацию", — отметила в интервью информагентству dpa спикер "левых" по вопросам внутренней политики Улла Ельпке (Ulla Jelpke).

В ходатайстве политики требуют ослабить ограничения для участников этой программы и продлить срок действия виз. Дело в том, что Au pair сначала выдается виза сроком на 90 дней. У многих она истекла или станет недействительной в ближайшее время. Еще одна проблема — возрастное ограничение: участвовать в программе можно до 26 лет. "Моя семья отнеслась к ситуации с пониманием. Они сказали, что будут ждать меня до последнего, но в ноябре мне исполняется 27 лет и я больше не смогу приехать в Германию", — говорит Надежда Максимова.

В чате в "Вконтакте" она общается с другими девушками, которых затронула эта проблема. "Всем вместе проще это все переживать", — говорит Надежда. Девушки также написали обращение к немецким депутатам и теперь ждут ответа.

Ходатайство, инициированное СвДП, было рассмотрено 16 сентября парламентской комиссией по внутренним делам — и отклонено. Но это не единстванная инициатива в поддержку Au pair. На сайте бундестага размещен текст петиции. Под ней подписались более 2000 человек. С призывом снять ограничения к депутатам парламента обратилась и немецкое объединение Gütegemeinschaft Au pair, которое отвечает за обеспечение стандартов качества в работе агентств, организующих приезд нянь. Оно указывает на то, что в своих рекомендациях по ограничениям на въезд в ЕС Европейская комиссия делает исключение не только для студентов, но и для всех, кто планирует поездку в образовательных целях, например, для посещения языковой школы или участия в программе обмена. "В отличие, например, от Нидерландов, правительство ФРГ пока не использует эту открытую возможность", — говорится в письме депутатам. Была запущена и онлайн-петиция, под ней — 3500 подписей. "Сейчас мы в контакте с министерством внутренних дел. Там проверяют, разрешает ли законодательство въезд по программе Au pair. Мы пытаемся решить проблему и на европейском уровне", — объяснила в интервью DW Моника Супернок (Monika Supernok) из объединения Gütegemeinschaft Au pair e.V. Она признается, что сделать это непросто. В объединении не понимают, почему статус Au pair расценивается иначе, чем студенческий: у программы образовательные цели, она способствуют межкультурному обмену и равенству шансов, поскольку она доступна для всех, независимо от финансового положения.

По словам Моники Супернок, пандемия затронула около 5000 участников программы из стран вне ЕС. Частные няни с регулярным графиком работы их не заменят. "Семьям, которые принимают у себя Au pair, нужна гибкость. Например, чтобы за детьми присмотрели за час до открытия детского сада. Это могут быть семьи, где мама — медсестра и у нее бывают ночные смены, или где много детей. Au-pair живет с ними в доме как член семьи и помогает им ежедневно", — объясняют в объединении Gütegemeinschaft Au-pair e.V. Отложить участие на следующий год, когда, возможно, появится вакцина, для обеих сторон проблематично. "Некоторые семьи все еще ждут приезда няни. Но есть и семьи, которые не могут ждать и находят другое решение. Да и сами Au pair не могут ждать вечность. Участие в программе возможно в опреденный период жизни, и многие не могут приехать в следующем году", — отмечает Моника Супернок.

Для Надежды Максимовой работа Au pair — шанс не только улучшить знания немецкого, но и часть планов на будущее: "В 13 лет я зафанатела по одной музыкальной группе и начала учить язык. Для меня это хобби. Но я хотела бы связать свою жизнь с Германией, с немецким языком, быть преподавателем". Если проблему с въездом для нянь не решат и возрастной предел для участия в программе не поднимут, она собирается попытать счастье в другой программе или даже другой немецкоязычной стране.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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