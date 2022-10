Как отходы канализации текут в реки и моря Британии и при чем тут брексит

На прошлой неделе сразу нескольким британским водоснабжающим компаниям были выписаны рекордные штрафы за загрязнение рек и морей неочищенными сточными водами. Давно существовавшая в Британии проблема, обусловленная старой канализацией, ростом населения и потеплением климата, усугубилась после брексита, когда из-за дефицита химикатов компаниям стало нечем очищать стоки, и отходы жизнедеятельности потекли из туалетов в водоемы почти в неизмененном виде.

"Ну что, удалось поплавать или покататься на сапе?" — спросила я в прошлые выходные дочку, университетский кампус которой находится недалеко от пляжа Гиллингвэйз — отмеченного "Голубым флагом" и одного из красивейших в Корнуолле, на юго-западном побережье Англии.

"Сегодня нет, нам опять испортили море!"

На этом пляже в начале октября должен был пройти благотворительный "Бесконечный летний заплыв", но из-за загрязнения воды канализационными отходами его пришлось перенести, а компания South West Water, слившая неочищенные стоки в море, вынуждена была в очередной раз извиняться перед возмущенными местными жителями.

"Дерьмовый день для купания на юге", — написала в "Твиттере" организация экологических активистов "Серферы против сточных вод" (SAS), ведущая интерактивную карту загрязнения пляжей канализационными отходами.

🚨🚨🚨 Shit day to go for a swim in the south… 💩❌#EndSewagePollution pic.twitter.com/IqlVIaiQZN