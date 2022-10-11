Как политика "ноль-ковида" в Китае портит праздник с переизбранием Си Цзиньпина

Идея была в том, чтобы привести Китай в идеальную форму к ХХ съезду Китайской коммунистической партии, на котором, как ожидается, председатель Си Цзиньпин будет избран на рекордный третий срок, приблизившись по значимости и влиянию к Мао Цзэдуну. В преддверии этого грандиозного события власти изо всех сил пытаются сдержать локальные вспышки ковида, но вирус партийным указам подчиняется плохо.

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"Ноль-ковид"



Другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем подавления каждой вспышки, локдаунов и жестких ограничений.

В стране действует политика нулевой терпимости к ковиду, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города. Здесь это называют "ноль-ковид".

В последние недели десятки миллионов жителей 60 городов Китая снова оказались запертыми в своих домах. А в понедельник в стране зарегистрировали 949 новых случаев заражения коронавирусом.

Ожидается, что Си Цзиньпин будет переизбран на рекордный третий срок (Фото: Getty Images)

Введены строгие ограничения на поездки, массовое тестирование, повсеместные QR-пропуска. Все это снизило нагрузку на больницы.

Однако платят за это экономика и жители. Официальная безработица среди молодежи сейчас составляет 18,7%, в этом году она доходила и до 20%.

А что с вакцинацией?

Руководство Китая, так рьяно следящее за неукоснительным соблюдением ограничительных мер, к вакцинации относится без особого энтузиазма.

Кампаний по информированию общественности почти нет, делать прививки никто не призывает. Более того, разрешены только местные вакцины, хотя, согласно исследованиям, они не так эффективны, как известные международно признанные препараты.

"Мы не уничтожим вирус в ближайшее время. Мы ждем более эффективных лекарств и более эффективных вакцин", — говорит Лян Ваннянь, глава правительственной экспертной группы по Covid-19 и архитектор нынешней политики нулевой терпимости.

Он признает, что отечественные вакцины в Китае не так эффективны в борьбе с инфекцией, как предполагалось, но они хотя бы предотвращают тяжелые заболевания и смерть.

Профессор Лян Ваннянь считает, что людям нужно больше объяснять пользу вакцинации (Фото: Getty Images)

Главной проблемой вакцинации китайские специалисты считают недоверие к вакцинам. Даже некоторые китайские врачи советуют своим пациентам не делать прививки.

"У многих пожилых людей есть сопутствующие заболевания. Они считают, что вакцинация небезопасна. Но на самом деле это безопасно. Нам нужно донести эту мысль", — говорит профессор Лян.

Однако правительство не считает разъяснительную кампанию своим приоритетом.

Жизнь в локдауне

На днях железнодорожное сообщение из Синьцзяна было приостановлено, въезд во многие части этого региона, включая его столицу Урумчи, перекрыли, поскольку официальные лица признали, что им не удалось остановить распространение вируса.

Жители заблокированных районов жалуются на нехватку еды и продуктов первой необходимости.

В китайских городах продолжается массовое тестирование (Фото: Getty Images)

"Прошло 15 дней, у нас закончилась мука, рис, яйца. Несколько дней назад у нас закончилось молоко для детей", — говорит один из жителей западного Синьцзяна.

В юго-западной горной провинции Гуйчжоу власти без предупреждения, не дав жителям подготовиться, объявили локдаун в ее административном центре, городе Гуйян.

В зданиях, как сообщает газета Guardian, отключили лифты, чтобы люди не могли выходить на улицу.

"В интернете товары не купить, потому что доставки нет. А супермаркеты закрыты. Правительство обращается с нами, как с животными. Или оно просто хочет, чтобы мы вымерли?" — вопрошает один из пользователей соцсети Weibo.

Крупнейший город, попавший под карантин — Чэнду, столица провинции Сычуань, где 21 миллиону человек запрещен выезд из города. Чтобы купить в магазине продукты первой необходимости, нужна справка об отрицательном тесте на ковид.

5 сентября, когда в этом районе случилось землетрясение силой 6,8 балла (тогда погибли 70 человек), у жителей Чэнду был непростой выбор — соблюдать карантин или спасаться. Но выбор за многих них сделали силовики, заблокировав выходы из многоэтажек.

Политика властей приводит к массе различных ограничений, усложняя жизнь населению.

Рабочий дезинфицирует улицу одного из главных туристических городов Китая — Сианя, который тоже находился в локдауне в этом году (Фото: Getty Images)

В пригороде Пекина Яньзцяо живут в основном рабочие со скромным доходом. Столица — на другом берегу реки Чаобай. Так что по пути на работу блок-посты с проверками документов и справок о здоровье обойти трудно.

В июне многим жителям Яньцзяо не разрешили въехать в столицу, что привело к столкновениям пытавшегося добраться до работы населения с полицией.

Дошло до того, что некоторые пробирались на работу в Пекин на надувных лодках.

"Многих жителей района уволили, — рассказывает женщина в очереди на автобус. — И если они найдут новую работу, нет гарантии, что там с ними тоже не обойдутся несправедливо".

Некоторые западные компании начали выводить свое производство из страны, потому что в Китае и производство могут остановить в любой момент из-за неожиданного локдауна.

После праздника

Главным бенефициаром исхода компаний стал Вьетнам с его дешевой рабочей силой и стабильной политической обстановкой.

Там уже трудятся тысячи рабочих на фабриках ведущих технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, LG Electronics и Microsoft.

"Код здоровья" в Китае: если он становится красным, человек обязан оставаться на месте (Фото: Getty Images)

"Многие из этих компаний выстояли в торговой войне, выдержали рост стоимости рабочей силы в Китае, потом пережили разрыв цепочек поставок во время пандемии… Политика "нулевого ковида", я думаю, — это сейчас та самая соломинка, которая ломает верблюжью спину", — предсказывает директор программы по Юго-Восточной Азии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Грег Полинг в интервью каналу "Аль-Джазира".

Вместе с политикой "ноль-ковида", на нуле оказалась и туристическая отрасль. Туристы из-за рубежа не могут приехать в Китай, а внутренний туризм сильно сократился из-за локдаунов.

В любой момент город, в который вы приехали, может быть закрыт на локдаун, если там обнаружат случаи заболевания. И даже если выезд не закроют, ваш родной город может не пустить вас обратно, если посчитает, что вы были на зараженной вирусом территории.

Местные ученые опасаются, что если завтра все ограничения снять, ковид распространится со скоростью лесного пожара.

Пока Китаю удается минимизировать распространение вируса, чтобы он не испортил праздник ХХ съезда партии. Но уже сейчас страна платит за это серьезными экономическими потерями и ростом недовольства среди населения.

До пандемии рост экономики Китая составлял около 6%. Последний показатель роста ВВП страны — 0,4%.

Что дальше? На этот вопрос, судя по всему, легких ответов нет.