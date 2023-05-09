Как проходил парад Победы в Москве

Для парада были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, в том числе и те, кто участвует в боевых действиях на территории Украины, а также 125 единиц военной техники.

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Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимал — министр обороны Сергей Шойгу. При выезде на Красную площадь Шойгу перекрестился.

Перед началом парада перед его участниками и гостями выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что против России вновь развязана война, назвал власти Украины, в которую российские войска по его приказу вторглись в феврале прошлого года, "преступным режимом", и обвинил Запад в провоцировании конфликтов и переворотов.

Речь Путина слушали лидеры семи стран бывшего СССР, прибывшие в Москву на парад Победы — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что присутствовать на мероприятии вместе с Путиным будет лишь президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но в последний момент российской дипломатии удалось уговорить на поездку в Москву и других глав стран СНГ.