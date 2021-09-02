В странах Евросоюза в обстановке продолжающейся пандемии начался новый учебный год. Он отличается от предыдущего. От коронавируса привито теперь более 70% их взрослых граждан. Два типа вакцины разрешено применять для детей старше 12 лет, сообщает телеканал Euronews.

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Однако беспокойство вызывает распространение варианта "Дельта" и возможность появления еще более заразных штаммов. Об изменении санитарно-эпидемиологической ситуации оперативно информирует учителей Директор Европейского профсоюза работников образования Сюзан Флокен:

"Мы обновляем конкретные рекомендации по охране здоровья и безопасности в школах. Важно ясно и вовремя сообщать о них преподавательскому составу, родителям и детям. Наш опыт показывает, что объявлять о таких мерах нельзя с опозданием. Бывало, что в пятницу или воскресенье вечером принималось решение, которое должно выполняться с понедельника".

Несмотря на то, что вакцины в Евросоюзе теперь широко доступны, не все учителя получили необходимые дозы. Но профсоюз не считает это обязательным:

"Вакцинация всегда должна быть добровольной. Мы не должны ее навязывать. Важно предложить работникам образования привиться. Это не было возможно в начале кризиса. Тогда люди в школах не имели никакой антивирусной защиты. Мы решительно требовали включить учителей в приоритетную группу, ведь это народная профессия".

По данным европейского профсоюза, только 12,1% детей младше 18 лет привиты хотя бы одной дозой. Эта доля сильно различаются от страны к стране. В Бельгии 23,6% подростков получили как минимум бы один укол. В Болгарии этот показатель не превышает 0,5%.

В начале лета Европейское агентство лекарственных средств одобрило для введения детям старше 12 лет вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Вскоре после этого страны ЕС начали прививать подростков. За время каникул классные комнаты были продезинфицированы, в них улучшена вентиляция, оборудованы прозрачные перегородки. Это поможет многим школьникам вернуться на уроки, но новый семестр вряд ли будет легче прошлого.

"Учащимся предстоит наверстывать упущенное, потому что они не достигли обычного уровня успеваемости. Школьную программу необходимо адаптировать к нынешней ситуации, преподавателям придется учитывать недостаток знаний по отдельным предметам у своих подопечных"

Это уже второй учебный год после начала пандемии. Она будет иметь долгосрочные последствия для нынешнего поколения европейской молодежи.