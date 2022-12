Как старые советские дроны смогли поразить аэродромы в глубине России?

Удары по российским аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, а также Курске, очевидно, были грамотно спланированы вооруженными силами Украины. Как они это сделали, остается загадкой. Версия российского минобороны — при помощи старых советских беспилотников. Но способны ли они на такое?

Днем в понедельник, 5 декабря, минобороны России признало факт атаки беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях утром того же дня. Во вторник неизвестный беспилотник нанес удар по аэропорту Курска, который используют и военные. По словам губернатора Романа Старовойта, удар пришелся по "нефтенакопителю", он загорелся.

"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", — заявили в минобороны.

Там утверждают, что беспилотники были сбиты, а их обломки "незначительно повредили обшивку двух самолетов", а также убили трех военных авиатехников и ранили четырех.

О том, что "реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства", это Ту-141 "Стриж", сообщили российские милитаристские телеграм-каналы, первым был корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Не все подробности этих ударов известны, но применение старых советских беспилотников, если эта версия подтвердится, крайне неожиданно, поскольку именно для борьбы с такими аппаратами, по идее, должна быть организована противовоздушная оборона подобных объектов.

С технической точки зрения такое решение выглядит если не невероятным, то, как минимум, трудноосуществимым, поскольку Ту-141 — довольно старый аппарат, созданный для решения других задач, и приспособить его для подобных ударов было бы непросто.

Более логичной выглядит версия о том, что Украина смогла создать новый беспилотник с большой дальностью и полезной нагрузкой. Об этом уже говорили представители украинской промышленности. Подробностей об этом проекте в открытых источниках нет.

Заявление министерства обороны России об ударе беспилотниками советского производства прямо указывает на применение Ту-141 "Стриж".

Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в семи километрах к востоку от центра. До украинской границы оттуда — около 100 километров по прямой. От аэродрома Энгельс-2 до ближайшей территории, контролируемой ВСУ, больше 500 километров. От разанского Дягилево до границы Украины более 450 километров.

Авиабаза Энгельс — одна из немногих в России, способная принимать и обслуживать самолеты стратегической авиации (Фото: Getty Images)

Единственный беспилотник, который сохранился в украинских войсках с советских времен и обладает достаточной дальностью для поражения целей на таком удалении, это Ту-141.

ВСУ также используют советский БПЛА Ту-143 "Рейс", он отличается от "Стрижа", главным образом, меньшими размерами и дальностью.

Оба аппарата были созданы в КБ Туполева в 1960-х годах. В конструкторском бюро с конца 1950-х разрабатывали серию беспилотных аппаратов, среди которых были стратегические сверхзвуковые разведчики и дроны-камикадзе. Однако в более-менее крупное серийное производство пошли только "Стриж" и "Рейс".

Изначально "Стриж" задумывался военными для дерзких разведывательных рейдов. Предполагалось, что аппарат будет прорываться над линией фронта на сверхзвуковой скорости (более 1230 км/ч), вести разведку на удалении в несколько сотен километров, а затем таким же способом прорываться обратно.

"Рейс", чьи задачи были скромнее, создавался как более простая модель с постоянной крейсерской скоростью 950 км/ч для ведения разведки на глубину 60-70 километров. Общая дальность его полета составляла 180 километров, но это в случае полета в один конец. Изначально дрон предполагалось возвращать.

Это означает, что "Рейс" расстояние в 450 километров преодолеть не мог.

В результате беспилотник получился довольно удачным, и когда в 1970 году он пошел в серию, военные заказчики умерили свои требования к "Стрижу", который в конце концов стал фактически увеличенной копией "Рейса" с большей дальностью и большими возможностями для оснащения разведывательной аппаратурой.

Дальности Ту-141 в 1000 километров с лихвой хватило бы для ударов по аэродрому в Энгельсе и Дягилево, не говоря уже о Курске.

Компоновка обоих беспилотников, вероятно, допускала замену разведывательной аппаратуры на боевую часть. Первый отсек был съемным, и скорее всего смонтировать там взрывчатку и взрыватель было несложно, учитывая, что в Украине имеется производство сложных крылатых ракет, есть специалисты и необходимое оборудование.

Сложнее обстоит дело с системой навигации и, что особенно важно — наведения на цель (это две разные системы).

Оба беспилотника, Ту-141, в частности, были автономными, то есть управлялись не внешним оператором, а при помощи бортового компьютера — автоматической бортовой системы управления АБСу-143. Она включала в себя инерциальную систему навигации, проще говоря, автопилот.

Задачей дрона-разведчика было пролететь над определенным районом, фотографируя "по площадям", а не отдельные небольшие объекты. Отклонение в несколько десятков метров вряд ли было критичным, при том, что на расстоянии в сотни километров отклонение возрастало, и могло стать довольно большим.

Даже возвращение и посадка не требовали большой точности — "Стриж" садился при помощи парашюта, и достаточно было выбрать для этого большую поляну.

При этом во время удара по аэродрому Дягилево, судя по фотографиям, которые оказались в интернете, беспилотник взорвался поблизости от бомбардировщика Ту-22М3 на стоянке. Это подтверждается и спутниковым снимком ImageSat, на котором видны следы пожара у одного из бомбардировщиков.

Satellite photos from @ImageSatIntl showing the aftermath of the attack on the Russian Dyagilevo airbase today. The photos show burn marks near a Tu-22M3 bomber. H/t @manniefabian pic.twitter.com/582vhK2xLg

По неподтвержденной информации, на аэродроме Энгельс-2 были повреждены два бомбардировщика Ту-95 (возможно, именно они фигурируют в заявлении минобороны). Однако на спутниковых снимках сильных повреждений у самолетов не заметно.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY