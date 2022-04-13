Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си

Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из "ближнего круга" Путина скрывает свое богатство.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что:

Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.

Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.

Керимов тайно владел недвижимостью на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самый дорогой дом в блокированной застройке, когда-либо проданный в Великобритании.

Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.

"Это показывает, насколько серьезной проблемой становится реальное обеспечение соблюдения санкций против олигархов — помимо простого ареста их яхт и домов в Лондоне", — говорит он.

В феврале, когда российские танки вошли в Украину, Сулейман Керимов вместе с несколькими другими миллиардерами появился рядом с президентом Путиным.

С 2018 года он находится под санкциями США, потому что является "должностным лицом правительства Российской Федерации" — Керимов был членом как нижней, так и верхней палат парламента.

Он попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года. ЕС заявил, что он является "членом ближайшего окружения олигархов", близких к Путину, и тоже ввел персональные санкции против Керимова.

Из скромного экономиста советских времен Керимов превратился в одного из самых богатых олигархов России с широкими связями.

Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.

В ноябре 2006 года он едва не погиб от травм, полученных в результате аварии на юге Франции. Его машину — Ferrari Enzo стоимостью 650 тысяч долларов — занесло на Английской набережной в Ницце, после аварии она загорелась. Керимова и его пассажирку удалось достать из обломков.

Расследование Би-би-си в отношении Керимова демонстрирует неспособность международной банковской системы установить, кто стоит за транзакциями на сотни миллионов долларов — при том, что банки посчитали их подозрительными.

Керимов — один из более чем четырех тысяч россиян, имена которых фигурируют в данных, полученных ICIJ и изученных в рамках Pandora Papers Russia, нового расследования ICIJ и его партнеров, призванного пролить свет на тайные финансовые операции, связанные с олигархами и другими лицами, близкими к Кремлю, после вторжения России в Украину.

Корпоративные отчеты показывают, что для соблюдения секретности использовались фальшивые владельцы активов, и что банки точно не знали, кто стоял за крупными долларовыми транзакциями.

Это ставит под сомнение способность правительств выявлять и конфисковывать активы россиян, попавших под санкции после вторжения в Украину.

"Мы достанем ваши нечестно добытые активы", — пообещал президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении "О положении страны". США объявили о крупной межправительственной программе по выявлению активов олигархов. Но как показывает случай с Керимовым, осуществить ее будет непросто.

Эксперты считают, что западным странам предстоит проделать большую работу, потому что в течение многих лет они занимались борьбой с "грязными деньгами" спустя рукава и не пытались привлечь банки к ответственности.

"Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.

Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си.

Французское расследование



Секретный документ, представленный во французском суде, с которым ознакомилась Би-би-си, раскрывает, как Керимов, возможно, спрятал свое состояние с помощью одного из своих ближайших соратников.

Керимова арестовали во Франции в ноябре 2017 года по подозрению в отмывании доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Дело против него связано с покупкой ряда элитных объектов недвижимости на Французской Ривьере в период с 2006 по 2010 год.

Основное внимание следователи сосредоточили на Вилле Hier на Кап-д'Антиб, роскошной собственности, где в 1988 году снимался фильм "Отпетые мошенники".

Вилла была продана швейцарской компании Swiru Holding AG в 2008 году за 35 миллионов евро. Однако следователи обнаружили скрытые платежи, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов при реальной цене покупки в 127 миллионов евро.

Власти также арестовали Александра Штудхальтера, швейцарскго бухгалтера и бизнесмена. Он утверждал, что является владельцем Swiru Holding и четырех вилл, но французские следователи посчитали, что на самом деле они принадлежат российскому олигарху.

Следствие полагало, что Штудхальтер был ложным бенефициаром или подставным лицом Керимова, но уголовные дела против обоих были прекращены, а обвинительные акты против них отменил французский апелляционный суд.

В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов.

Адвокат Керимова заявил, что французские суды "официально отклонили обвинения бывшего прокурора Ниццы против Сулеймана Керимова в проведении операций по отмыванию денег".

Штудхальтер утверждает, что никогда не был подставным лицом своего "русского друга".

Однако, если верить судебному документу, с которым ознакомилась Би-би-си, это не соответствует действительности.

На закрытом слушании в июне 2018 года судьи изложили доказательства, собранные следствием, пришедшим к выводу, что "действительным и исключительным бенефициаром вилл являются Керимов и его семья".

Среди доказательств была отчетность из трех банков, в том числе документы, подписанные Штудхальтером, Керимовым и его племянником Нариманом Гаджиевым, в которых Керимов и его племянник назывались истинными владельцами Swiru Holding.

В ответ, как зафиксировал суд, Штудхальтер заявил, что "документы, хранящиеся в банке и подписанные Сулейманом Керимовым или Нариманом Гаджиевым,… были поддельными".

Отвечая на вопросы Би-би-си и партнеров ICIJ, Штудхальтер заявил, что один и тот же сотрудник подделывал документы в двух банках, но сказал, что не знает, почему.

Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено Федеральной налоговой администрацией Швейцарии и судом во Франции".

Французские адвокаты Керимова заявили: "После нескольких лет расследования нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений".

Штудхальтер утверждает, что четыре виллы во Франции уже проданы. Согласно французским официальным документам, конечным бенефициарным владельцем компаний, которым они принадлежат, является дочь Керимова.

Недвижимость в Лондоне



Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции.

Наше расследование установило, что параллельно с покупкой недвижимости на юге Франции российский миллиардер строил еще одну тайную империю в Лондоне.

One Cornwall Terrace — роскошный четырехэтажный особняк в конце ряда таунхаусов с видом на Риджентс-парк в Лондоне. Дом соединен с благоустроенной территорией площадью в пол-акра, с большой двойной лестницей, ведущей во внушительный внутренний двор.

Дом попал в заголовки газет в 2013 году, когда его продали за 80 миллионов фунтов — на тот момент самая большая сумма, за которую в Великобритании когда-либо продавали дом в блокированной застройке (то есть не отдельно стоящий).

В октябре прошлого года утекшие финансовые документы Pandora Papers показали, что One Cornwall Terrace был частью двух соединенных вместе домов, приобретенных правящей семьей Катара.

Но документы показывают, что в 2005 году его купила за 21 миллион фунтов офшорная компания, принадлежащая Swiru Holding, той самой компании, которая, согласно банковским документам во Франции, принадлежала Керимову.

После успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 году компании Керимова "Полюс Золото" — крупнейшего производителя золота в России, — One Cornwall Terrace отреставрировали. Реставрационные работы, шедшие с 2008 по 2013 год, стали золотым дном для лондонских архитекторов, дизайнеров интерьеров и ландшафта.

По словам архитекторов, работавших над проектом, реконструкция обошлась в 30 миллионов фунтов и включала установку "современного бассейна и спа-салона в цокольном этаже", а реконструкцию сада вдохновила Площадь Амфитеатра в итальянской Лукке.

В прессе появлялись ссылки на "частного клиента из России", однако собственность Керимова была скрыта под слоями офшорных компаний.

Денежные переводы



Финансовая деятельность компании, тайно принадлежащей Керимову, не ограничивалась рынком недвижимости.

Из документов Pandora Papers следует, что Swiru Holding находится в центре сети компаний, связанных с олигархом, занимающихся переводом сотен миллионов долларов.

В одном случае просочившиеся корпоративные отчеты показывают, что номинальный акционер, то есть тот, кто владеет акциями в интересах другого лица — был ложно назван истинным владельцем компании, задействованной в денежных переводах на сумму более 300 миллионов долларов.

Ренато Коппо — тату-мастер из швейцарского города Люцерн с "многолетним профессиональным опытом в области татуировки", увлекающийся "азиатским искусством". Кстати, в Люцерне расположены и офисы бухгалтера и бизнесмена Александра Штудхальтера.

Согласно документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным владельцем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding.

Fletcher Ventures участвовала в крупных сделках. В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов фирме под названием LT Trading Ltd.

Это была одна из нескольких сделок Fletcher Ventures, на которую обратили внимание в американском банке BNY Mellon. Банк подал уведомление о подозрительной деятельности в Министерство финансов США, которое проследило финансовые потоки Fletcher Ventures до Швейцарии. Однако установить личность Ренато Коппо не удалось, и банк не мог точно определить, куда ушли деньги.

С помощью интернета банк установил адрес LT Trading в Великобритании. Представители банка обратили внимание на то, что британская компания специализируется "на продаже фруктов и овощей". Это показалось им подозрительным, "поскольку это не соответствует предполагаемому направлению деятельности LT Trading Limited".

На самом деле банк идентифицировал фирму с таким же названием не в той стране. Утечка документов из Pandora Papers показывает, что LT Trading не имеет никакого отношения к одноименной британской компании, торгующей сельскохозяйственной продукцией.

Бенефициарным владельцем LT Trading, указанным в корпоративных документах, был племянник Керимова Нариман Гаджиев. Как и Fletcher Ventures, компанией в Швейцарии управляла Swiru Holding.

Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году.

Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой.

Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила.

Когда в прошлом году к Коппо обратились по поводу многомиллионных сделок Fletcher Ventures и его компании, он отказался отвечать на вопросы и направил журналистов, работающих с Би-би-си и ICIJ, к Штудхальтеру.

Несмотря на подпись Штудхальтера на документе, в котором Коппо назван бенефициарным владельцем, Штудхальтер утверждает, что подписал его по ошибке, и представил другие записи, в которых говорится, что он, а не Коппо, был истинным владельцем Fletcher Ventures.

Ренато Коппо не ответил на запрос Би-би-си.

Fletcher Ventures — не единственная компания, в отношении которой Штудхальтер оспаривает документы.

Утечка документов показывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты на сумму около 3 миллиардов долларов компании, владеющей акциями "Полюс Золота" и связанной с Керимовым и его семьей.

Согласно документам за подписью Штудхальтера, он был бенефициарным владельцем Fren Global Corp. Но Штудхальтер утверждает, что продал Fren Global Corp в 2014 году "как фирму-однодневку без активов" Нариману Гаджиеву, племяннику Керимова.

Когда его спросили об этом, Штудхальтер заявил, что не узнает "искаженную электронную подпись" в документе, который ему показали.

Другие активы, приписываемые Swiru Holding и предположительно принадлежавшие Керимову, включают изготовленный на заказ Boeing 737 и суперъяхту стоимостью в 150 миллионов долларов. Штудхальтер утверждает, что настоящим владельцем был он, а не Керимов.

Сулейман Керимов не ответил на запросы о комментариях, кроме как в отношении французского расследования. Гаджиев не ответил на письмо, отправленное ему Би-би-си.

Последние события



8 апреля ЕС ввел санкции в отношении сына Сулеймана Керимова Саида, который вышел из совета директоров "Полюс Золото". В связи с тем, что стало известно о том, что французские виллы теперь принадлежат его дочери, может привести к тому, что на эту недвижимость будут наложены санкции во Франции.

На минувшей неделе французский прокурор в Ницце, ведущий дела, по которым Керимову и Штудхальтеру были предъявлены официальные обвинения, обратил наше внимание на тот факт, что расследование продолжается, иначе говоря, дело еще не закрыто.