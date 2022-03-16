Как волонтеры в Киеве помогают выжить больным и старикам во время войны

Люди пожилого возраста, нетранспортабельные больные и одинокие выживают в Киеве во время войны с помощью волонтеров. Развитие таких местных структур ускорилось по всей столице Украины.

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По официальной информации, с момента первого обстрела Киева российской армией из столицы Украины выехало около 2 миллионов человек, то есть половина его жителей. Среди оставшихся немало пожилых и одиноких людей и нетранспортабельных больных. Из-за прекращения работы большинства частных магазинов, а также сокращения числа маршрутов и времени работы городского транспорта этим людям практически невозможно добираться до ближайших супермаркетов или аптек. Их потребности в пище, лекарствах и средствах личной гигиены удовлетворяются волонтерскими организациями.

Одинокие и немощные во время войны

75-летняя Мария Васильевна живет в Киеве одна. Из родственников у нее только дочь, которая сейчас за границей, поэтому ухаживать за женщиной некому. Она жалуется, что близлежащие магазины с 24 февраля прекратили свою работу, а она не может пройти полтора километра до ближайшего супермаркета, чтобы купить еду. "Ноги не ходят. Вот выйду во двор, посижу на лавочке у подъезда, уличных котиков покормлю… Мне одна женщина дала семь килограмм кошачьего корма. А для себя остался только один батон и тот разрезать не могу, он совсем засох", — поделилась пенсионерка.

Уезжать из Киева в безопасное место она не планирует. Говорит, что просто некуда. Ей ничего неизвестно о работе городских гуманитарных штабов, доставляющих таким людям бесплатные продуктовые наборы: "Я смотрю телевизор, слышу звуки взрывов и теперь даже могу сказать, откуда они доносятся. Страха нет, потому что я уже немолода, когда-то и помирать придется, так чего же бояться? Вот только очень переживаю, что не могу никому ничем помочь".

Мария Васильевна вспоминает, что всегда была активной, ездила в Чернобыль после катастрофы на ЧАЭС в апреле 1986 года, участвовала в общественной жизни. "Мне пенсию увеличили на 150 гривен, но я и не рада. Пусть бы эти деньги на армию ушли, потому что я все равно не могу куда-то ходить и что-то покупать", — сетует старушка.

Под угрозой воздушных ударов

52-летняя Светлана живет на Подоле на последнем этаже пятиэтажного исторического здания без лифта. Выехать из Киева не может, поскольку ухаживает за 81-летней матерью, пережившей перед началом обороны Киева инсульт. Теперь ее мама неспособна самостоятельно передвигаться и разборчиво говорить. "Мы все время сидим дома, даже спуститься в бомбоубежище не могу, потому что как я могу бросить маму одну? На улице бываю регулярно, делаю покупки продуктов, выгуливаю свою собачку", — рассказала Светлана. В это военное время ей не приходится ходить на работу в закрывшийся ныне студенческий театр Киево-Могилянской академии. Но зарплату и пенсию матери, как она сказала, выплачивают регулярно и на еду им хватает.

"У нас полдома не выехали из Киева. Люди дружные, сказали, что если произойдет то, что творится в Мариуполе, они помогут вынести мою маму в убежище. А пока делимся новостями: где в каком магазине что дают, носим друг другу продукты и лекарства", — продолжает женщина. В 150 метрах от ее дома на днях упал фрагмент уничтоженной украинской ПВО российской ракеты, разрушивший половину офисного здания. А утром 15 марта у людей были другие хлопоты: кто-то ночью, во время комендантского часа, нарисовал на здании закрывшегося ресторана символ вторгшихся российских войск — букву "Z", и теперь ее все вместе пытались стереть.

Светлана говорит, что очень пугается взрывов и перестрелок, которые время от времени вспыхивают на соседних улицах: "Не то, чтобы это страх, но почему-то тело реагирует. Хорошо, что мама плохо слышит и не очень пугается, а то бы и не знала, что с ней делать".

Гражданская самоорганизация

Более полутора тысяч таких людей, которые нуждаются в посторонней помощи, насчитали в зоне своей ответственности волонтеры организации "Печерские котики". Они работают в тех микрорайонах Киева, которые непосредственно примыкают к правительственному кварталу. "Мы — филиал более крупной организации "Соломенские котики", помогающей жителям Соломенского района Киева", — объяснил DW волонтер Дмитрий Геочанивский.

Подобные структуры с начала обороны Киева появляются в столице Украины как грибы после дождя — в дополнение к волонтерским организациям, которые функционируют еще со времен Евромайдана и начала войны в Донбассе в 2014 году. "Печерские котики" разместились в одном из кафе, недалеко от монумента Неизвестному солдату Второй мировой войны. В кафе организован склад продуктов и предметов личной гигиены, здесь постоянно дежурят бойцы территориальной обороны и собираются волонтеры, работающие на "горячей линии" и получающие продуктовые пакеты, гигиенические средства и лекарства для доставки одиноким, пожилым и больным людям.

"Я не могу сказать, сколько у нас работает людей, потому что каждый день кто-то приходит, кто-то уходит… Обычно за день здесь бывают десятки человек. Все работают строго добровольно, а потому ни у кого нет устойчивого графика", — рассказал DW Геочанивский. По его словам, помощь поступает как из добровольных пожертвований отдельных киевлян, так и с центрального склада волонтерских организаций.

А раздача по домам происходит по заявкам, формируемых волонтерами с учетом нуждающихся в каждом конкретном доме или подъезде: "В основном мы помогаем пенсионерам, больным и пожилым людям. Но не только им! Кое-что поставляем подразделениям теробороны и больницам. Только что прямо здесь раздали более тысячи бутылок растительного масла, чтобы у людей был минимальный запас калорий на случай блокады".

Среди волонтеров больше всего молодежи студенческого возраста. Одна из них — 19-летняя Оксана. Она говорит, что могла бы выехать из Киева к родственникам на Западную Украину, или к своим друзьям в Европу, но предпочла остаться в Киеве и помогать людям. "Сначала мне было страшно, когда слышала взрывы и стрельбу на улицах. Но теперь уже нет. Если бы я уехала, мое сердце не было бы на месте", — призналась девушка.