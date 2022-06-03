Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов

Любые войны подобны океанам с их приливами и отливами, и российское вторжение в Украину не является исключением.

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Опасения быстрого разгрома обороняющихся войск сменились российским отступлением и усилением украинского сопротивления. Оно же, в свою очередь, столкнулось с более сосредоточенным наступлением России на востоке Украины.

С начала войны минуло сто дней. Можно ли уже говорить о том, как она закончится?

На этот счет есть сразу пять потенциальных сценариев, которые не являются взаимоисключающими, но при этом остаются в рамках правдоподобия.

1. Долгая война на истощение

Война может продолжаться еще месяцы, а то и годы, пока украинские и российские войска будут систематически перемалывать друг друга.

Все меняется по мере того, как то одна, то другая сторона терпит тактическое поражение или добивается успеха. Но ни одна из них не намерена уступать. Президент России полагает, что может добиться успеха, демонстрируя стратегическую выдержку и делая ставку на то, что Запад утомится помогать Украине и сосредоточится на собственной экономике, а также на китайской угрозе.

Запад, тем не менее, пока что проявляет решимость и продолжает снабжать Украину оружием. На поле боя практически сложились линии фронта, война постепенно перерастает в позиционную "бесконечную войну".

2. Путин объявит перемирие

Что, если Путин удивит весь мир, объявив о прекращении огня в одностороннем порядке? Таким образом он мог бы закрепить захват территорий и при этом объявить о победе.

Путин мог бы заявить, что его "специальная военная операция" достигла своих целей: пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты в Донбассе надежно защищены, а в Крым проложен сухопутный коридор. После этого он мог бы попытаться с позиции морального превосходства вынудить Украину прекратить боевые действия.

"Россия могла бы применить этот прием в любой момент, если бы захотела сыграть на желании Европы убедить Украину сложить оружие и отказаться от части своих территорий в обмен на условный мир", — говорит эксперт по России из Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Кир Джайлс.

Такая точка зрения уже звучала в Париже, Берлине и Риме: к чему продолжать войну, пора покончить с глобальными экономическими проблемами, давайте добиваться перемирия.

Однако против этого выступают США, Великобритания и большинство стран Восточной Европы, политики которых уверены, что российское вторжение должно провалиться в интересах как самой Украины, так и остальной Европы, а равно и международного порядка.

Так что одностороннее объявление Россией перемирия может изменить ситуацию, но не приведет к окончанию боевых действий.

3. Тупиковая ситуация на поле боя

Что, если и Россия, и Украина придут к выводу, что не смогут более ничего добиться военным путем и приступят к переговорам с целью политического разрешения конфликта?

Предположим, их армии истощены, как в живой силе, так и в технике. Продолжение войны уже не стоит проливаемой крови и затрачиваемызх ресурсов. Военные и экономические потери России невосполнимы. Украинский народ тоже устал от войны, люди не хотят больше рисковать жизнью ради призрачной победы.

Что, если руководство в Киеве, не веря в то, что Запад и дальше будет поддерживать Украину, решит, что пора садиться за стол переговоров?

Ведь президент США Джо Байден открыто говорит, что цель американцев — сделать так, чтобы у Украины были максимально сильные позиции за столом переговоров. Многие говорят, что желание Запада, чтобы Россия проиграла, не равнозначно желанию, чтобы Украина победила.

Однако патовой ситуации на поле боя можно ждать еще много мсяцев, а добиться политического решения конфликта будет чрезвычайно сложно. И не в последнюю очередь потому, что Киев не верит Москве: там считают, что любая договоренность с Путиным будет использована им как передышка, чтобы собраться с силами и подготовиться к новому нападению.

Так что мирный договор может долго не протянуть, и военные действия возобновятся с новой силой.

4. Украина побеждает

Может ли Украина, несмотря ни на что, добиться какого-то подобия победы? Может ли она вынудить российский войска отойти к границам, на которых они были до вторжения, не говоря уже о том, чтобы вернуть территории, отторгнутые от нее восемь лет назад?

"Украина определенно победит в этой войне", — заявил на этой неделе в интервью голландскому телевидению сам Владимир Зеленский.

Что, если России не удастся захватить Донбасс, и она потерпит новое поражение?

Военная машина России и так находится под ударом западных санкций. А тут еще Украина, воспользовавшись предоставленной ей дальнобойной артиллерией и столь жизненно необходимыми ей системами залпового огня, проведет серию контрнаступлений и займет территорию, по которой протянулись линии снабжения российской армии?

Что если Украина перестроит свою армию и из обороняющейся сделает ее наступающей?

Такой сценарий вполне допустим, чтобы уже сейчас заставить политиков задуматься о возможных последствиях. Ведь если Путину будет грозить поражение, не захочет ли он обострить конфликт, применив химическое или даже ядерное оружие?

"Мне кажется маловероятным, чтобы Путин признал поражение в обычной войне, когда у него есть ядерное оружие", — заявил недавно по этому поводу на семинаре в Королевском колледже Лондона историк Ниалл Фергюсон.

5. Побеждает Россия

Ну а как насчет возможной "победы" России?

Запад по-прежднему подчеркивает, что Россия, несмотря на предыдущие неудачи, по-прежнему не оставила планов захватить Киев и подчинить себе большую часть Украины.

По словам одного из правительственных чиновников, эту программу-максимум никто не отменял.

Россия может воспользоваться своими успехами в Донбассе, чтобы высвободить войска для действий на других направлениях, к примеру, чтобы вновь двинуться на Киев.

Предположим, численное превосходство российских войск и готовность командования и дальше с легкостью расходовать жизни своих солдат начинают приносить результат, а украинские силы продолжают нести потери.

Как признался сам президент Зеленский, на войне ежедневно погибает до ста украинских бойцов, и еще около 500 получают ранения.

Мнения в обществе могут разделиться: кто-то из украинцев захочет продолжать войну, а кто-то станет требовать заключения мира и возвращения к обычной жизни. Да и некоторые западные страны могут устать помогать Украине.

Но, с другой стороны, если они увидят, что Россия одерживает верх, кто-то из союзников Украины может захотеть перевести конфликт на новый уровень.

Как сказал мне в частной беседе один западный дипломат, Западу следовало бы испытать в Тихом океане ядерное оружие в качестве предостережения России.

Так что будущее этой войны еще вовсе не предопределено.