Каким был год войны. Delfi вспоминает о том, что произошло с Украиной и за эти 12 месяцев

Какой бы избитой не была эта фраза, 24 февраля прошлого года мир действительно перестал быть прежним. С моментом, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, нас разделяет 365 дней и неудивительно, что события этой войны, в свое время широко обсуждавшиеся, уже могли стереться из памяти. Delfi вспоминает главные эпизоды войны в Украине за прошедший год.



Впервые этот текст был опубликован 29 декабря 2022 года. Мы дополнили его хронологией событий за январь и февраль, а также обновили некоторые упомянутые в материале статистические показатели.

От редакции. Портал Delfi считает важным зафиксировать хронологию войны в Украине, но не претендует на всеобъемлющее описание хода событий. Нет у этого текста и цели описать то, как война повлияла на жизнь Латвии и других стран: как вводили санкции, принимали беженцев, реформировали энергетический рынок ЕС и т.д.

Что произошло за год до вторжения?





В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Виктора Медведчука — влиятельного бизнесмена, депутата Верховной Рады, одного из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (она контролировала 10% мест в парламенте) и кума Владимира Путина. Двумя неделями ранее украинские власти заблокировали три связанных с Медведчуком телеканала, поддерживавших пророссийский нарратив о событиях последних лет в Украине.

Вскоре у границ Украины начали скапливаться войска РФ — по официальной российской версии, они прибыли на учения. Об окончании "тренировок" и возвращении частей к местам постоянной дислокации министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце апреля. По данным американских военных, в реальности приграничные регионы покинула лишь малая часть войск, в начале мая они оценивали численность подразделений вблизи украинско-российской границы в 80 тысяч человек.

Тем не менее, к лету стало казаться, что ситуация успокоилась — крупнейшие российские, украинские и мировые СМИ существенно реже писали о передвижениях войск и рассуждали о вероятности полномасштабной войны. В середине июня президенты РФ и США встретились в Женеве — хотя существенных прорывов в двусторонних отношениях и ситуации в Украине достигнуто не было, Путин и Байден охарактеризовали переговоры как "конструктивные" и совместно заявили о недопустимости ядерной войны. Месяц спустя российский лидер опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", в которой изложил собственную версию истории двух народов. Многие ученые впоследствии раскритиковали сделанные Путиным утверждения (например, об Украине, якобы созданной Лениным), обвинили президента РФ в искажении фактов, нелогичности и даже "невменяемости".

В сентябре в России проходят парламентские выборы (у "Единой России" вновь конституционное большинство в Госдуме, исследователи оценивали объем "вброшенных" за правящую партию голосов в 13,8 млн). Именно эти депутаты впоследствии предложили Путину признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, поддержали законы о военной цензуре, уголовном преследовании за отказ от участия в боевых действия и другие репрессивные меры.

В октябре свою статью (уже о настоящем двусторонних отношений с Украиной) опубликовал замглавы Совета безопасности РФ и бывший президент Дмитрий Медведев. Текст посвящен "бессмысленности" каких-либо контактов между Кремлем и руководством Украины — автор считает их людьми "слабыми", "невежественными", "несамостоятельными", "не имеющие никакой устойчивой самоидентификации" и, наконец, "вассалами заокеанских хозяев". Никаких действий, считает Медведев, Россия при этом предпринимать не должна — стоит просто дождаться, что в Киеве появится "нормальное руководство".

Примерно в то же время на секретном совещании в Белом доме военные и разведчики сообщили Джо Байдену: они уверены, что Путин решился и нападет на Украину. Американский президент передал часть полученных разведданных союзникам США и отправляет в Москву бывшего посла, а ныне директора ЦРУ Уильяма Бернса — тот в начале ноября поговорил (через телефон помощника) с Путиным и очно с секретарем Совета безопасности РФ Патрушевым, предупредив о серьезных последствиях вторжения в Украину. Путин и Патрушев, как потом рассказал Бернс, в ответ жаловались на расширение НАТО и критиковали "нелегитимное" руководство в Киеве.

Параллельно Россия вновь стянула войска к украинской границе: по разным оценкам, к середине ноября в приграничных районах находились от 70 до 100 тысяч военных. Крупнейшие мировые СМИ со ссылкой на американскую разведку рассказывали о готовящемся в январе вторжении, а российские официальные лица публично отвергали такое развитие событий, критиковали журналистов за излишнюю истеричность и обвиняли Украину в подготовке провокаций и наступления в Донбассе (никаких доказательств при этом не было предъявлено).

В середине декабря МИД РФ передал США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности — и опубликовал эти тексты на своем официальном сайте. В них, в частности, Россия требовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, гарантировать невступление в альянс Украины и Грузии и отказаться от размещения ударного вооружения в странах, граничащих с РФ.

В январе российская делегация провела посвященные этим документам переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, из Вашингтона письменный ответ поступил в МИД РФ в конце месяца. Позднее его опубликовала газета El Pais — стало ясно, что основные требования Москвы были отвергнуты, хотя США и НАТО настаивали на продолжении сотрудничества в тех областях, где это возможно. Одновременно сразу несколько стран эвакуировали своих дипломатов из Киева; то же самое сделала и Россия, объяснив свое решение "оптимизацией". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие официальные лица продолжали настаивать: Кремль не собирается вторгаться в Украину.

По данным Мониторинговой группы ООН, непосредственно работающей на востоке Украины, за весь 2021 год жертвами конфликта в Донбассе стали 25 мирных жителей, за 2020-й — 26 человек.

Что произошло за месяц перед вторжением?



В середине января, по данным украинского минобороны, российская армия скопила у границы 127 тысяч военнослужащих, еще 35 тысяч составляли силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В конце месяца часть соединений была перемещена на территорию Беларуси для участия в совместных военных учениях — они были запланированы на февраль. Параллельно в Черном море проходили тренировки российского ВМФ. 14 февраля Шойгу заявил, что войска, задействованные в учениях, возвращаются в места постоянной дислокации; сторонние эксперты не смогли подтвердить эти заявления. Спустя шесть дней белорусская сторона подтвердила возобновление совместных маневров.

Из-за растущей уверенности в том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, с Путиным провели переговоры мировые лидеры: британский премьер Джонсон и американский президент Байден — по телефону, немецкий канцлер Шольц и французский президент Макрон — лично в Москве (но и звонили они в Кремль неоднократно). Обсуждение активизируется и по линии министерств иностранных дел и обороны. Ни к каким существенным результатам попытки договориться с Москвой не привели.

В середине февраля Миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала резкий рост нарушений режима прекращения огня, западные разведки говорили о попытках Кремля инсценировать провокацию и воспользоваться инцидентом как формальным поводом для вторжения. Киев и сепаратистские республики возлагают вину друг на друга, 18 февраля самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявляют об "экстренной" эвакуации мирных жителей на территорию России. Российские официальные лица утверждают, что на границе были уничтожены "диверсионные группы" противника.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он указал на то, что Россия, Великобритания и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум и тем самым гарантировали Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия, не исполняют свои обязательства. "С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. […] Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", — заявил Зеленский.

21 февраля по российскому телевидению транслируют заседание Совета безопасности РФ — президент Путин выслушивает мнение высших чиновников о том, стоит ли признавать независимость ДНР и ЛНР (их "руководители" обратились с такой просьбой несколькими часами ранее, еще раньше это сделали депутаты Госдумы). Решение поддержало подавляющее большинство членов Совбеза, вечером Путин подписал соответствующие указы, на следующий день их ратифицировала Госдума, а Совет Федерации разрешил президенту использовать в Донбассе российских военных.

В ночь с 23 на 24 февраля Владимир Зеленский публикует обращение к гражданам РФ на русском языке. Украинский президент сообщает, что инициировал телефонный разговор со своим российским коллегой, но его предложение осталось без ответа. "Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов, хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз, видел лица, глаза, [улицу] Артема, по которой я гулял с друзьями? "Донбасс Арену", где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли? Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга, место, где похоронен отец моего лучшего друга в Луганске? […] И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас — граждан Российской Федерации".

Киев бомбили, нам объявили, что началася война



Ранним утром 24 февраля в эфире российских федеральных телеканалов показали видеообращение Владимира Путина — после очередной лекции об украинской истории, в которой вновь были использованы тезисы из июльской статьи, российский лидер объявил о начале "специальной военной операции" против соседней страны. Ее основными задачами президент РФ назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Российские военные перешли границу, началось вторжение и с территории Беларуси; жители Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепра и многих других городов просыпаются от взрывов.

Владимир Зеленский ввел военное положение, объявил мобилизацию и запретил мужчинам выезжать из страны. В Донбассе завязались тяжелые бои, начались боевые действия под Сумами, в Мариуполе и на аэродроме под Киевом высадился военный десант РФ, путинские войска начали движение из аннексированного в 2014 году Крыма в сторону Херсона. Жители Киева и Харькова стали использовать в качестве убежища метро (они проводят там по несколько дней), российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный в Черном море — на предложение сдаться защитники острова ответили фразой "Русский военный корабль, иди на*уй".

В это время по всему миру — крупные антивоенные акции. Проходят они и в Москве, Петербурге и других российских городах; по данным "ОВД-Инфо", только за 24 февраля силовики задержали более 1700 человек. Против войны высказались десятки российских артистов, журналистов, активистов и политиков: Иван Ургант, Алексей Навальный, Валерий Меладзе, Борис Акунин, Максим Галкин, Дмитрий Муратов, Земфира, Михаил Ходорковский, Леонид Парфенов, Гарик Харламов, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Оксимирон и многие другие. Многотысячные акции протеста продлятся еще несколько дней, проводить сбор средств для пострадавших, помогать депортированным в РФ украинцам и выходить с одиночными протестами россияне будут на протяжении всего года — по данным на конец января около 20 тысяч человек задержали в РФ за антивоенную позицию, власти завели более 400 уголовных и 5600 административных дел, признали "иноагентами" более 200 физических и юридических лиц, заблокировали доступ к 10 тысячам интернет-ресурсов с "недостоверной" информацией о вторжении в Украину.

25 февраля российские военные начали занимать пригороды Киева, в украинскую столицу отправляют диверсантов. Киевлянам начали раздавать оружие, Зеленский призвал готовить коктейли Молотова для обороны города. В это время и столицу, и другие населенные пункты продолжали обстреливать — многие снаряды попадали в жилые дома и другие гражданские объекты. На следующий день США предложили президенту Украины помощь в эвакуации — тот отказался. Параллельно с атаками на Киев армия РФ направилась в сторону Николаева на правом берегу Днепра, но не смогла взять город под контроль.

27 февраля продолжились бои под Харьковом, колонны российских военных двигались в сторону Сум и Запорожья, уже окружены Херсон и Бердянск, но от столицы атакующих удалось отбросить на несколько километров. В Беларусь на первый раунд мирных переговоров прибыла делегация из Киева, но обсуждение не привело к существенным результатам — Кремль требовал, в частности, признания Крыма российским и внеблоковый статус Украины. 1 марта заняты Мелитополь и Бердянск, 2 марта — Херсон, 3 марта — Балаклея, 4 марта — крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, 5 марта — киевские пригороды Буча и Гостомель. Путин проигнорировал предложение Зеленского о прямых переговорах на уровне глав государств.

За первую неделю войны из Украины уехало около миллиона беженцев.

10 марта в Анталию приехали министры иностранных дел России, Украины и Турции. По сути, это уже четвертый раунд мирных переговоров, и на него возлагали большие надежды — впервые с начала вторжения лично встретились главные дипломаты двух стран, Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Тем не менее, МИД РФ однозначно заявил, что отступать Россия не собирается; в свою очередь, Украина готова и дальше защищаться.

В марте российские войска продолжили атаковать гражданские объекты, особо их внимание привлекали аэропорты — они разрушены в Ивано-Франковске, Херсоне, Днепре и других городах. К середине марта наступление завязло, а в Киев приехали первые высокопоставленные иностранные гости — премьер-министры Польши, Чехии и Словении встречаются с Зеленским в столице и выражают ему свою поддержку. Все это время продолжалась оборона Мариуполя — 16 марта российские военные обстреляли местный театр, где укрывались мирные жители; по разным данным, погибли несколько сотен человек. Захвачены Рубежное и Изюм, идут бои в пригородах Херсона.

В конце месяца российские и украинские переговорщики вновь встретились в Стамбуле, среди обсуждаемых предложений — заморозка дискуссий вокруг статуса Крыма на 15 лет и возвращение российских войск на позиции 23 февраля. Минобороны РФ заявило о "шаге доброй воли" и вывело свои подразделения из Киевской и Черниговской областей, сосредоточившись на Донбассе (эксперты объясняют такое решение тем, что Россия просто не смогла наладить снабжение этих частей). В это время продолжались бои за уже практически полностью разрушенный Мариуполь, российская армия нанесла удар по зданию областной администрации в Николаеве.

В начале апреля в киевский пригород Буча зашли украинские войска. После российской оккупации они обнаружили там десятки убитых мирных жителей и сотни захоронений. Россия (без предоставления каких-либо доказательств) назвала сообщения о военных преступлениях в Буче постановкой и фейком. Позднее убийства мирных граждан оккупантами в этом и других киевских пригородах подтвердят журналисты "Важных историй", The New York Times, Associated Press и других СМИ, а также многочисленные правозащитники. 7 апреля Россию исключают из Совета по правам человека ООН. Киевская область и другие регионы севера Украины полностью освобождены.

"Высокоточные удары" по вокзалу, торговому центру и жилым домам



Перенос основной части боевых действий на юго-восток и юг Украины не стал гарантией безопасности для жителей остальных частей страны. Российские военные регулярно отчитывались о поражении "объектов военной инфраструктуры", "центров подготовки иностранных наемников", аэропортов, ангаров с военной техникой, складов боеприпасов и т.д., при этом жертвами ударов (по утверждению Минобороны РФ, "высокоточных") регулярно становились гражданские объекты и мирные жители. Так, 8 апреля в результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 57 человек, более 100 получили ранения; российские власти отрицали причастность к этой атаке.

13 апреля в Мариуполе сдались в плен более 1000 защитников города. В тот же день украинские крылатые ракеты поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" — по официальной российской версии, он затонул при буксировке в порт, сообщения о гибели большого числа моряков и офицеров в Минобороны также отрицали.

Тогда же, в середине апреля, власти приграничных с Украиной регионов РФ начали сообщать о первых ракетах, упавших на этих территориях, и беспилотниках, поразивших местные военные и инфраструктурные объекты. Периодически аналогичные сообщения будут поступать на протяжении всей войны, жертвами ударов стали по меньше мере 30 человек, более сотни получили ранения. Власти Украины не берут на себя ответственность за эти атаки.

19 апреля российские войска заняли Кременную, продолжалось медленное наступление на юго-востоке Украины. В это время в Киев начали приезжать все больше глав государств и правительств из стран, осудивших действия Кремля — 9 апреля прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, спустя два месяца украинскую столицу посетила делегация в составе Макрона, Шольца, итальянского премьера Драги и румынского президента Йоханниса.

17 мая сдались последние защитники завода "Азовсталь", на следующий день российская сторона объявила о полном взятии Мариуполя под свой контроль. Вскоре глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что плененных защитников города ждет "суд"; впоследствии российские официальные лица регулярно призывали к проведению "трибунала" над бойцами полка "Азов" и другими военнопленными.

В конце мая украинская армия ушла из Лимана, спустя неполный месяц ВСУ оставили и Северодонецк (зато вернули себе контроль над островом Змеиный и начали развертывание систем HIMARS, доставленных из США).

27 июня под ракетный обстрел попал торговый центр в Кременчуге — не менее 20 человек погибло и 56 пострадало. Как и ранее, российские власти отрицали причастность к атаке: сначала минобороны утверждало, что попало по находящемуся рядом ангару с боеприпасами, а затем признало удар по ТЦ, но заявило, что магазины в тот момент не работали (это не так). Независимые расследователи пришли к выводу, что, как и в случае с ударом по Краматорску, военные целились именно в ангар, но из-за несовершенства ракет "высокоточный удар" пришелся по гражданскому объекту.

3 июля Владимир Зеленский признал потерю контроля над территорией Луганской области, вскоре российская сторона объявила об оперативной паузе в боевых действиях. Тем не менее, под ракетные удары продолжили попадать гражданские объекты: 1 июля после атаки по многоквартирному дому и базе отдыха в Сергеевке (Одесская область) погиб 21 человек, через два дня 48 человек стали жертвами удара по двум жилым домам в городе Часов Яр (Донецкая область), 14 июля в результате обстрела центра Винницы скончалось 26 человек. Воздушная тревога регулярно звучит и в других украинских городах.

В июле из российских исправительных учреждений начали поступать сообщения о вербовке на войну заключенных — представители частной военной компании "Вагнер" и лично ее основатель бизнесмен Евгений Пригожин (он до осени отрицал свою причастность к ЧВК) лично приезжали в колонии и предлагали осужденным поехать на фронт в обмен на щедрое вознаграждение и последующее помилование (по законам РФ соответствующий указ может подписать только президент, данные о первых такие указах появились в прессе спустя полгода). В конце января правозащитники оценивали число согласившихся на это предложение в 50 тысяч человек.

22 июля в Стамбуле представители России и Украины при посредничестве Турции и ООН заключили "зерновую сделку" — из Одессы и еще двух украинских портов был организован безопасный коридор до Босфора, по которому суда могли вывозить сельхозпродукцию на экспорт. Это соглашение позволило снизить цены на мировом рынке продовольствия и было продлено в ноябре.

29 июля в результате взрыва в бывшей исправительной колонии в Еленовке на подконтрольной российским войскам территории погибли 53 человека, еще 73 получили ранения, среди пострадавших — защитники Мариуполя. Военные из РФ не пустили на место трагедии международных наблюдателей и обвинили в произошедшем украинских военных, якобы обстрелявших здание. Независимые эксперты по фотографиям и видео из Еленовки установили, что, вероятнее всего, взрыв произошел внутри здания, где содержались военнопленные, а не в результате попадания ракеты.

В августе ВСУ активизировали усилия на южном направлении — в частности, обстреливали мосты у Херсона, связывавшие захваченный в начале войны город с остальной российской группировкой. 9 августа в результате взрывов на авиабазе в аннексированном Крыму были повреждены девять российских самолетов, Украина прямо не заявляла о причастности к инциденту. Еще в конце июля российские военные обвинили ВСУ в организации удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе — пять человек получили ранения, празднование Дня ВМФ было отменено.

20 августа была убита дочь философа Александра Дугина и прокремлевская публицистка Дарья Дугина — ее автомобиль взорвался в Подмосковье. Уже через два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления, обвинив в его совершении гражданку Украины и якобы сотрудницу СБУ. Официальный Киев свою причастность отрицает.

На протяжении всех этих месяцев стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС, которую Россия захватила еще в начале войны и на территорию которой регулярно попадали снаряды. 1 сентября станцию посетила делегация МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси, он также встретился с президентами Зеленским и Путиным. К принципиальным изменениям обстановки эти визиты не привели, однако тревожные новости с крупнейшей АЭС в Европе стали приходить существенно реже.

Россия здесь не навсегда



В конце августа начали поступать первые сообщения о наступлении ВСУ под Херсоном (оно с разной интенсивностью будет продолжаться 2,5 месяца). На востоке страны всего за несколько сентябрьских дней украинские войска освободили почти всю территорию Харьковской области, которую армия РФ контролировала в течение нескольких месяцев. 10 сентября были освобождены Купянск и Изюм; позднее там, как и в Буче, нашли массовые захоронения мирных жителей. Успешное контрнаступление продолжалось в течение всего месяца — так, 1 октября ВСУ освободили Лиман и Ямполь.

21 сентября по российскому телевидению показали обращение Владимира Путина — он объявил о "частичной" мобилизации в России. Выступивший следом министр обороны Шойгу уточнил, что призвать планируют 300 тысяч человек, у которых есть боевой опыт. При этом в президентском указе таких данных нет, зато есть засекреченный пункт — СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на фронт могут отправить до миллиона солдат. В последующие несколько дней Россию покинули несколько сотен тысяч человек, спасавшихся от мобилизации — многие из них провели по несколько дней в очередях на границе с Грузией и Казахстаном.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена 215 военнослужащих, передав Москве кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 человек. Среди обменянных при посредничестве Турции — командиры "Азова", которых в течение предыдущих нескольких месяцев российские официальные лица предлагали судить, подчеркивая, что о возможности их обмена не может быть и речи. При посредничестве Саудовской Аравии удалось вернуть и десятерых иностранцев, воевавших на стороне ВСУ и попавших в плен, в том числе двух британцев и одного марокканца, которых в самопровозглашенной ДНР успели приговорить к смертной казни.

С 23 по 27 сентября на подконтрольных России территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины прошли "референдумы" о присоединении к РФ (об их проведении объявили всего за три дня до начала "голосования"). Вскоре объявили результаты — утверждается, что и явка, и процент голосов "за" во всех четырех регионах близок к 100%. 30 сентября Путин и четыре "руководителя" областей в Кремле подписали документы об их вхождении в состав России (при этом ни одну из них войска РФ не контролируют полностью). В середине октября Генеральная ассамблея ООН высказалась против признания "референдумов" легитимными — это решение поддержали 143 государства, против проголосовали только Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.

В конце сентября стало известно о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Местные полицейские начали расследование и спустя несколько недель сообщили об обнаружении взрывчатки на месте происшествия. МИД РФ заявил, что не признает любые выводы следователей, поскольку Москву к процессу изучения доказательств не допустили, а Владимир Путин, не предоставив каких-либо доказательств, обвинил в причастности к диверсии "англосаксов". Расследование продолжается, обвинения пока никому не предъявлены.

Рано утром 8 октября произошел взрыв на Керченском мосту — основной транспортной артерии, по которой снабжали российскую группировку на юге Украины. Жертвами инцидента стали пять человек, обрушилась часть автомобильной ветки и пострадала часть железнодорожной. По основной версии, взорвался грузовой автомобиль, перевозивший несколько цистерн с горючим; украинская сторона не взяла на себя ответственность за диверсию, хотя о ее причастности сообщали со ссылкой на собственные источники многие СМИ.

Спустя два дня армия РФ провела массированный обстрел Киева и других украинских городов, 10 октября по всей стране погибло 23 человека, еще 100 получили ранения. Российское минобороны в очередной раз рапортовало о "высокоточных ударах", хотя ракеты повредили многочисленные гражданские объекты. Впоследствии такие атаки будут повторяться регулярно, их целями станут объекты энергетики и ЖКХ. По всей Украине власти вынуждены применять веерные отключения электричества, миллионы людей встретили зиму без постоянного отопления и водоснабжения.

В конце октября российские военные заявили, что Киев готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" (разновидностью радиологического оружия) и собирается обвинить в ее применении армию РФ. Пока прокремлевская пропаганда в течение нескольких недель не умолкая рассказывала о коварном замысле противника, министр обороны Шойгу сообщил о "планах Украины" своим коллегам из США, Великобритании, Франции и Турции. Никаких серьезных доказательств в поддержку своих обвинений Россия так и не привела, а спустя несколько недель эта тема полностью исчезла из новостной повестки.

28 октября Шойгу объявил об окончании в России "частичной" мобилизации, спустя три дня это решение подтвердил Путин. При этом указ о завершении призыва на фронт не подписан до сих пор — российские официальные лица настаивают, что в этом нет необходимости, а слов президента более чем достаточно. 5 октября Путин подписал другой указ, в котором разрешил призывать в армию людей, ранее осужденных за совершение тяжких преступлений.

29 октября беспилотные надводные аппараты и дроны атаковали базу ВМФ РФ в аннексированном Севастополе. Минобороны РФ сообщило, что "незначительные повреждения" получил один морской тральщик, независимые эксперты говорят о том, что урон нанесли четырем судам, в том числе фрегату "Адмирал Макаров" (он после гибели "Москвы" стал флагманом Черноморского флота РФ). Российская сторона назвала атаку "терактом", обвинила в причастности к ее организации Великобританию и заявила о выходе из "зерновой сделки" (но вернулась к исполнению соглашения спустя четыре дня).

9 ноября в автокатастрофе погиб замглавы оккупационной администрации Херсонской области и один из наиболее активных пророссийских спикеров на оккупированных территориях Кирилл Стремоусов. До захвата Херсона армией РФ он в течение нескольких лет занимался блогерством, выступал против коронавирусных ограничений, был задержан за драки и хулиганство, а в 2020 году на выборах мэра города набрал 1,3% голосов.

В тот же день российское командование сообщило о выводе своих сил из Херсона — единственного областного центра Украины, захваченного с начала полномасштабного вторжения. Одновременно на другие аннексированные территории и в РФ были вывезены тысячи местных жителей. Спустя два дня в город зашли ВСУ, которых встречали толпы местных жителей. 14 ноября в Херсон приехал президент страны Владимир Зеленский.

15 ноября вскоре после очередного массированного обстрела территории Украины стало известно, что одна из ракет упала на территории Польши, погибло двое местных жителей. Руководство страны и НАТО, а также лидеры крупнейших государств мира на саммите G20 в Индонезии провели срочные совещания — по итогам расследования выяснилось, что упавший снаряд принадлежал украинской системе ПВО, которая пыталась отразить российский удар.

23 ноября на фоне продолжающихся обстрелов украинской гражданской инфраструктуры Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма, за время войны аналогичные резолюции приняли депутаты Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Польши, Словакии и Нидерландов. Все эти решения носят символический характер, но Европарламент, в частности, призвал разработать юридическую базу для того, чтобы регулировать любое взаимодействие с государством-спонсором терроризма и накладывать на него ограничения.

5 декабря были атакованы российские военные базы в Рязанской и Саратовской областях в сотнях километров от границы с Украиной. Бомбардировщики, располагавшиеся на аэродроме в Энгельсе, использовались для нанесения ударов по Украине — сообщалось, что два борта были повреждены. Еще один удар по той же авиабазе нанесли 26 декабря; прямо Украина не признала организацию этих атак.

21 декабря Владимир Зеленский впервые с начала вторжения покинул страну и направился с визитом в США. Украинский президент провел переговоры в Белом доме с Джо Байденом, а затем направился в Конгресс, где после продолжительной приветственной овации обратился к парламентариям с речью. Итог поездки — новый пакет военной помощи Украине, заметки о войне на первых полосах газет в разгар рождественских каникул и поставка батареи ПВО Patriot. По состоянию на середину января Европейский союз, страны ЕС и США предоставили Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь в объеме 128 млрд евро. В абсолютных цифрах лидер — США (73,2 млрд евро), в доле от ВВП — Эстония (1,07%), Латвия (0,98%) и Литва (0,65%).

Ровно спустя десять месяцев войны, 24 декабря, российские войска обстреляли Херсон — город, который тремя месяцами ранее Кремль включил в состав РФ. По данным украинских официальных лиц, погибли 10 человек, еще 55 получили ранения.

В ожидании наступления



В канун Нового года и в саму новогоднюю ночь российские войска нанесли очередные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в них активно использовались иранские дроны-камикадзе. По данным украинских властей, погибло трое мирных жителей, не менее 50 получили ранения. Десятки тысяч людей прощались с 2022 годом без света и тепла в своих домах.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские войска понесли, вероятно, крупнейшие единовременные потери с начала вторжения — ВСУ ударили по зданию ПТУ в Макеевке (Донецкая область), где были расквартированы солдаты. Минобороны РФ признало гибель 89 человек, "Русская служба Би-би-си" спустя полтора месяца смогла по открытым источникам установить имена 109 военных, убитых в новогоднюю ночь в Макеевке.

Президент РФ Владимир Путин по предложению патриарха Кирилла в одностороннем порядке объявил перемирие в честь Рождества — его отказались признавать и ВСУ, и ЧВК "Вагнер". Наемники в это время сообщили о прорыве обороны Соледара — небольшого города недалеко от Бахмута, самой горячей точки фронта на протяжении последних месяцев. Спустя несколько дней ЧВК и Минобороны РФ публично делили первенство в захвате этого населенного пункта.

8 января российское военное ведомство отчиталось о проведении "операции возмездия" за удар по Макеевке и сообщило, что в результате обстрела Краматорска было убито более 600 украинских военных. Находившиеся в городе журналисты из разных стран мира спустя несколько часов осмотрели место атаки и не обнаружили ни серьезных повреждений, ни следов нахождения или гибели там представителей ВСУ.

14 января в ходе очередного обстрела Украины российская ракета попала в многоквартирный дом в Днепре. В результате обрушилась целая секция здания, погибли 46 человек, еще 80 получили ранения. Власти РФ и прокремлевские СМИ заявили, что трагедия случилась из-за неточной работы украинской системы ПВО, и отрицали любые обвинения; независимые военные эксперты доказали, что это объяснение безосновательно. В российских городах появились стихийные мемориалы у памятников украинским поэтам и жертвам политических репрессий, принесенные цветы, свечи и мягкие игрушки оперативно убирали коммунальщики и полицейские.

19 января Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала для привлечения руководителей России и Беларуси к ответственности за агрессию против Украины. В своей резолюции депутаты настаивают, что для реализации инициативы необходимо найти юридически обоснованный путь, а создаваться трибунал должен в тесном сотрудничестве с крупнейшими международными организациями. Новый судебный орган дополнит работу Международного уголовного суда, который уже расследует совершенные в Украине военные преступления.

Начиная с середины января, Украина и ее союзники активизируют переговоры о поставках Киеву более широкого набора вооружений, в том числе наступательного. Хотя многие страны утверждают все новые пакеты помощи на сотни миллионов евро, передачу ВСУ танков и тем более боевой авиации долгое время не удается согласовать несмотря на просьбы как Владимира Зеленского, так и руководителей стран Восточной Европы. Ближе к концу месяца власти ФРГ все-таки одобряют поставки в Украину танков Leopard (в том числе находящихся в распоряжении других государств), США принимают аналогичное решение по танкам Abrams, Великобритания — по танкам Challenger. На их транспортировку и обучение военнослужащих уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Новый массированный удар по Украине состоялся 26 января, его жертвами стали 11 мирных жителей. 1 февраля в результате обстрела был разрушен жилой дом в Краматорске, погибли четыре человека. Спустя четыре дня ракета разрушила главное здание одного из университетов Харькова.

8 февраля президент Украины во второй раз с начала полномасштабного вторжения покинул страну. Сначала Владимир Зеленский направился в Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, посетил аудиенцию у короля Карла III и выступил перед британским парламентом. Поздним вечером украинский лидер направился во Францию на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а на следующий день прибыл в Брюссель, где выступил перед Европарламентом и принял участие в саммите лидеров стран ЕС.

На протяжении всех этих недель наемники ЧВК "Вагнер" и российские военные продолжали штурм Бахмута, постепенно занимая окрестные населенные пункты. 10 февраля стало известно о крупных потерях атакующей стороны под Угледаром — было уничтожено или повреждено порядка 30 танков, западные разведки сообщали о большом количестве убитых и раненых.

В середине февраля в Мюнхене прошла традиционная международная конференция по безопасности. К участникам форума по видеосвязи обратился Владимир Зеленский, призвавший не медлить с поставками оружия в Украину. На конференцию впервые за ее 60-летнюю историю не пригласили официальных лиц РФ — вместо них страну представляла делегация российских оппозиционеров, в том числе Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков и сторонники Алексея Навального.

20 февраля Киев посетил президент США Джо Байден. Утром следующего дня российский лидер Владимир Путин в послании российским парламентариям заявил о приостановке участия страны в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а вечером Байден после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой выступил в Варшаве — в своей речи он заверил Украину в дальнейшей поддержке и отверг обвинения Путина в планах напасть на Россию.

***



Потери ВСУ украинское правительство в начале декабря оценивало в 13 тысяч человек убитыми, российская сторона в сентябре говорила о 61 тысяче. Собственные потери Минобороны РФ раскрывало лишь дважды, в последний раз в сентябре — 5937 военнослужащих. При этом "Русская служба BBC" и "Медиазона", которые изучают российскую региональную прессу, сообщения официальных лиц и паблики в соцсетях, составили поименный список из 14709 погибших на войне россиян по состоянию на 17 февраля. В свою очередь, Киев утверждает, что за одиннадцать месяцев было убито и ранено более 120 тысяч российских военных, а оценки западных разведок доходят до 200 тысяч.

По данным ООН на 15 февраля, за неполный год войны погибли как минимум 8006 мирных жителей Украины, еще не меньше 13,2 тысяч были ранены. Более 8 млн украинцев стали беженцами, из них 4,8 млн запросили временную защиту за пределами своей родной страны. Из России ООН получила сообщения о 30 погибших и 130 раненых гражданских, из аннексированного Крыма — 6 и 15 мирных жителях соответственно.

Напомним, за весь 2021 год жертвами конфликта в Донбассе стали 25 мирных жителей, за 2020-й — 26 человек.