Калифорния потратит почти миллиард долларов на покупку защитных масок от коронавируса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил во вторник, что он подписал контракты с консорциумом некоммерческих организаций. Сделка позволит Калифорнии получать до 200 млн медицинских масок в месяц. Не исключено, что помощь будут получать и другие штаты Америки, сообщает Politico.

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"Мы конкурировали c другими штатами, с другими странами и с нашим собственным федеральным правительством за средства индивидуальной защиты — комбинезоны, маски, защитные ограждения — и мы больше не будем ждать", — сказал Ньюсом телеведущей Рэйчел Мэддоу в передаче The Rachel Maddow Show на MSNBC во вторник вечером.

"Мы решили, что достаточно: давайте использовать силу покупательной способности нашего штата как национального государства", — добавил он.

Калифорния планирует потратить 990 млн долларов из средств штата на защитное снаряжение, говорится в письме Министерства финансов Ньюсома, направленном законодателям во вторник. Калифорния должна внести аванс в размере половины этой суммы — 495 млн долларов — в течение следующих 48 часов, пишет финансовый директор Кили Мартин Бослер.

Мэддоу сказала, что этот шаг "меняет правила игры" в борьбе с пандемией и попросила Ньюсома рассказать, как он осуществил сделку.

"Мы подписали несколько контрактов за последние несколько дней, и это дает мне уверенность в том, что мы будем получать — через консорциум некоммерческих организаций и местного производителя в Калифорнии — более 200 млн масок в месяц. Мы уверены, что сможем удовлетворить потребности штата и, возможно, потребности других западных штатов".

Имена конкретных поставщиков не называются. Пока неясно, как массовые покупки в Калифорнии повлияют на способность других штатов и государств получать защитную экипировку, которая остается востребованной во всем мире.

За последние 24 часа в США зарегистрировано 1939 смертей среди пациентов с Covid-19. Это самое большое число умерших от коронавируса за сутки во всем мире с начала глобальной пандемии, свидетельствуют данные университете Джона Хопикинса.

Всего в США с начала пандемии зарегистрировано 12 722 смертей среди пациентов с коронавирусом. Страна приближается к показателям Италии и Испании, где число жертв соответственно 17 127 и 13 798.