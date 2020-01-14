Кальюлайд: мы разделяем мнение о непредсказуемости России и делаем различие между режимом и гражданами

Президент ЭР Керсти Кальюлайд дала интервью влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором говорилось о России, НАТО, президенте США и "Северном потоке — 2".

По словам главы эстонского государства, Эстония доверяет НАТО на 100%, это показывают и опросы. "Вы знаете хоть одну страну НАТО, которая подверглась бы нападению?" — сказала Кальюлайд в подтверждение своих слов о том, что альянс работает, и она в этом вопросе оптимист.

Президента Эстонии спросили, считает ли она Россию угрозой для Эстонии. "Дело не только в моей стране. Проблема касается всех, потому что Россия не относится серьезно к подписанным ею международным договорам. Возьмем Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ, по которому каждая страна имеет право на территориальную целостность. Мы разделяем со странами НАТО точку зрения, что Россия — непредсказуемая страна и что она напала на Украину и Грузию. Но мы как НАТО предприняли меры, чтобы страны, которые ближе всего к России, были бы теперь хорошо защищены", — сказала Кальюлайд.

Говоря о желании президента Франции Макрона оживить отношения между Евросоюзом и Россией, глава ЭР сказала, что нужно вести диалог друг с другом, естественно и с Россией тоже, но нельзя отходить об общих принципов и Минских договоренностей.

Кальюлайд также ответила на вопрос о том, как эстонский народ относится к России.

"Когда Россия во времена президента Ельцина признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что Россия будет свободной и демократической страной. К сожалению, произошло по-другому. Но я не думаю, что за это ответственны россияне. Мы делаем различие между режимом и гражданами", — сказала Кальюлайд.

Комментируя строительство газопровода "Северный поток — 2", Кальюлайд отметила, что для Эстонии это не вопрос безопасности, потому что доля газа в энергетическом снабжении страны составляет ниже 10%. "Но мы никогда не считали, что этот проект поможет достижению цели диверсификации энергетического снабжения Европейского союза. Я думаю, что это близоруко". По словам президента Эстонии, газ не входит в число средств, которые могли бы помочь в выполнении поставленной Евросоюзом задачи по достижению к 2050 году климатической нейтральности.

Говоря о президенте США Дональде Трампе и безопасности Европы, Кальюлайд подчеркнула, что у народа США есть право самому выбирать себе лидера. "Я могу лишь сказать, что с тех пор, пока Трамп у власти, он не дал повода усомниться в том, что у нас одно представление о безопасности в Восточной Европе, и мы единодушны в том, какие шаги нужно предпринять, чтобе ее обеспечить. Численность вооруженных сил США в Восточной Европе растет, об этом люди часто забывают".

Отвечая на вопрос о личных отношениях с Трампом, президент ЭР сказала: "Мы пару раз встречались. Когда он меня видит, то всегда спрашивает: как компьютеры? Потому что во всем мире Эстония известна своей цифровой инфраструктурой".