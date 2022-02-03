Канада может отправить своих военнослужащих в страны Балтии и Польшу

Канада может рассмотреть вопрос о дополнительной отправке своих военнослужащих в страны Балтии и Польшу.

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В настоящее время не планируется, что Канада разместит дополнительный контингент в Балтийском регионе, однако она наблюдают за ситуацией и сделает все, чтобы обеспечить безопасность союзников по НАТО, заявила в четверг в Риге после встречи с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом глава Минобороны Канады Анита Ананд.

Также министр заверила, что размещенные в Латвии вооруженные подразделения для Канады являются важной миссией, и этот контингент - крупнейший за рубежом.

Ананд и Пабрикс также обсудили российскую угрозу Украине. Канадский министр подчеркнула, что Канада продолжит оказывать помощь в обеспечении мирового порядка и территориальной целостности Украины, напомнив, что Канада обучает украинских солдат

Ананд отметила, что Канаду беспокоит также реализуемая Белоруссией гибридная война против стран Балтии. Министр выразила надежду, что и украинский, и белорусский кризис удастся решить дипломатическим путем.

В Латвии с 2017 года размещена одна из многонациональных боевых групп расширенного присутствия НАТО в странах Балтии, которую возглавляет Канада. Она объединяет более 1500 военнослужащих из 10 стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.