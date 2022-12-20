Канада начала процесс конфискации активов Абрамовича

Правительство страны впервые инициировало процесс ареста и конфискации активов россиянина, находящегося под санкциями.

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Правительство Канады объявило о начале процесса ареста и конфискации активов на сумму 26 млн долларов компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщается на сайте МИД Канады в понедельник, 19 декабря.

Отмечается, что это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия по конфискации активов, принадлежащих находящимся под санкциями лицам. Кроме того, Канада стала первой страной "большой семерки" (G7), применяющей такие меры, подчеркнули в МИД страны.

Если конфискацию в пользу государства одобрит суд, полученные доходы можно будет использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам российского вторжения, сообщается на сайте ведомства.

Канада ввела санкции против 3600 физических и юридических лиц из РФ

"Путинские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению России в Украину. Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов, и сегодняшнее заявление демонстрирует нашу решимость добиться того, чтобы российская элита заплатила цену за свою поддержку жестокого путинского режима", — заявила вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, подчеркнув, что использование российских активов для восстановления Украины "справедливо и уместно".

Начиная с аннексии Крыма Россией в 2014 году, Канада ввела санкции против более чем 3600 физических и юридических лиц из РФ. Из них порядка 1500 людей и компаний были добавлены в санкционные списки страны после начала российского вторжения в Украину.