Канада ждет от Ирана ясных ответов о катастрофе "Боинга"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Оттава потребует от Тегерана компенсации для родных канадцев, погибших при обстреле украинского "Боинга" иранскими военными, заявил премьер-министр Трюдо.

Канада добивается от Ирана "полной ясности" касательно обстрела украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном, в результате которого погибли десятки ее граждан. С таким призывом премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к президенту Исламской Республики Хасану Роухани в ходе телефонного разговора в субботу, 11 января.

Несколькими часами ранее Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Признание является "важным шагом", подчеркнул Трюдо на пресс-конференции. Канадский премьер в беседе с иранской стороной особо выделил необходимость "множества дальнейших шагов". В частности, он потребовал от Ирана провести детальное расследование обстоятельств "чудовищной трагедии". "Канадцы шокированы и возмущены бессмысленной гибелью" десятков сограждан, заявил Трюдо. Оттава намерена требовать от Тегерана выплаты компенсаций семьям погибших канадцев, добавил он. Между тем в ряде городов страны прошли акции памяти погибших соотечественников.

Канадские специалисты для поддержки родственников погибших канадцев, а также эксперты по транспорту и дипломатические представители уже на пути в Исламскую Республику, отметил Трюдо. По его словам, Иран работает над оформлением виз.

Власти Исламской Республики несколько дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

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Deutsche Welle

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