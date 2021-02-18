Канадские ученые считают необходимым увеличить интервал между дозами вакцины Pfizer при вакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Канадские исследователи Данута Сковронски и Гастон де Серре считают, что второй компонент вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer следует вводить позже. Свою позицию они объяснили в статье, которую опубликовал "Медицинский журнал Новой Англии", сообщает "Интерфакс".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ученые отмечают, что эффективность первого компонента этой вакцины оценивается в 92,6%, поэтому ввод второго компонента с аналогичной степенью эффективности через месяц после первого даст малый результат.

В компании Pfizer, комментируя статью Сковронски и де Серре, отметили, что исследования альтернативных режимов дозирования вакцины пока продолжаются, а решение будет зависеть от органов здравоохранения.

"Мы в Pfizer полагаем, что для органов здравоохранения критически важно вести наблюдение за альтернативными расписаниями дозирования для того, чтобы убедиться, что вакцина обеспечивает максимально возможную защиту", - заявили представители компании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!