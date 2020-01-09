Канадский премьер: Иран по ошибке сбил украинский самолет

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Иран в авиакатастрофе украинского Боинга, произошедшей в среду недалеко от Тегерана. "У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это было сделано по ошибке", — заявил Джастин Трюдо. В авиакатастрофе погибли 63 гражданина Канады.

Трюдо заявил, что Канада требует ответов на вопросы, возникающие в связи с крушением Боинга. Правительство Канады не успокоится, пока не получит эти ответы, заявил премьер-министр. Он призвал к полномасштабному расследованию трагедии.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках, также сообщили, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду недалеко от Тегерана, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Американская новостная компания Си-би-эс со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, вслед за которыми была отмечена вспышка взрыва.

В свою очередь издание Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки, по мнению которых украинский Боинг 737-800 был сбит ракетой российского производства "Тор".

"Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку", — заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Ранее Украина сообщила, что изучает вероятность того, что ее самолет был сбит ракетой, однако Иран отверг такое предположение.

Крушение украинского Боинга произошло всего через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по двум американских военным базам в Ираке.

На фоне напряженности между Ираном и США, возникшей после гибели иранского генерала в Ираке в результате американского авиаудара, Тегеран заявил, что не будет передавать черные ящики разбившегося самолета компании Boeing или американским представителям.

По международным правилам Иран имеет право самостоятельно провести расследование, однако обычно в таких случаях привлекается и компания-изготовитель разбившегося самолета.