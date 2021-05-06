Канаду, Норвегию и США пригласят участвовать в оборонном проекте военной мобильности ЕС

Совет ЕС по иностранным делам в формате министров обороны принял в четверг решение, уполномочивающее координатора проекта "Военная мобильность" системы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) — Нидерланды — пригласить в него Канаду, Норвегию и США.

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"Сегодня совет одобрил участие США, Канады и Норвегии в проекте PESCO "Военная мобильность". Их опыт внесет свой вклад в проект, а вместе с ним и в улучшение военной мобильности внутри и за пределами ЕС. Это область общего приоритета и общих интересов в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", — заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель. Его слова приводит "Интерфакс".

Таким образом, члены НАТО Канада, Норвегия и США будут первыми странами вне Евросоюза, участвующими в его оборонном проекте. Это открывает для трех стран возможность получать финансирование и госзаказы от членов ЕС и сообщества в целом в рамках оборонной программы.

НАТО приветствует решение Совета ЕС на уровне министров обороны допустить США, Канаду и Норвегию к европейской программе PESCO, главной целью которой является повышение возможностей быстрой переброски сил НАТО по территории Европы. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав военных ведомств Евросоюза.

"НАТО приветствует решение Совета ЕС пригласить к участию в программе PESCO иностранных партнеров — США, Канаду и Норвегию, — сказал он. — Страны НАТО, не входящие в ЕС, играют ведущую роль в защите и обороне Европы, прямо сейчас, когда я говорю, мы разворачиваем тысячи солдат в рамках учений [Defender Europe 2021] в Румынии. Это показывает, как мы мобилизуем и тренируем войска НАТО и как мы можем перебрасывать их по Европе. В этих маневрах принимают участие военные из США, Великобритании, Турции".

По словам Столтенберга, "все это подтверждает важность оперативной мобильности в Европе".

PESCO включает несколько десятков военных проектов по совместным закупкам и разработкам различных видов вооружений странами — членами программы, однако стержнем программы является кампания по развитию гражданской транспортной инфраструктуры ЕС, включая железные дороги, порты, аэропорты, мосты и тоннели, чтобы они по своим габаритам и грузоподъемности позволяли обеспечивать быструю и беспрепятственную переброску по территории ЕС военных подразделений и техники. Основным направлением этой переброски является движение по параллели — с Запада на Восток — от портов на атлантическом и средиземноморском побережье Европы к границам России, отмечает ТАСС.

Хотя PESCO до сегодняшнего дня являлась чисто европейским проектом, созданным на европейские деньги, стратегическая задача по модернизации транспортной инфраструктуры Европы для военных нужд была впервые сформулирована и поставлена перед европейскими государствами НАТО на саммите альянса в Варшаве в 2016 году — за год до создания в ЕС программы PESCO.

5 ноября 2020 года Совет ЕС принял решение, устанавливающее общие условия, при которых третьи государства могут быть приглашены для участия в отдельных проектах PESCO.