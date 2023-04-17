Канал "девушки из Донбасса", выложивший секретные документы Пентагона, вела продавец рыбок из Нью-Джерси

Канал Donbass Devushka в телеграме, через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки, вела бывшая военнослужащая ВМС США и продавец тропических рыбок. Она выдавала себя за русскую еврейку из Луганска и рассказывала в своих соцсетях и подкастах о геополитической ситуации с пророссийских позиций.

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Как пишет MNS.com, "Девушка из Донбасса" стала известной в соцсетях вскоре после российского вторжения в Украину. Она вела свой рассказ на правильном английском языке, но с сильным акцентом.

В это же самое время 37-летняя Сара Билс (настоящее имя девушки), ветеран морфлота США, сражалась в суде с бывшим мужем в Вашингтон и продавала тропических рыбок.

Именно любовь к тропическим рыбкам и помогла ее разоблачить. Она появилась в июне 2020 года в эпизоде подкаста Aquarium Co-op Podcast как эксперт по рыбкам, и ее узнали по голосу. Разоблачением занималось NAFO (North Atlantic Fella Organisation). Эта организация собирала деньги для Украины и боролась с дезинформацией.

15 апреля Сара Билс рассказала изданию The Wall Street Journal, что она администратор Donbass Devushka и одна из 15 человек "по всему миру", кто поддерживает работу канала. Имена этих людей она назвать отказалась.

Об утечке десятков секретных документов разведки и министерства обороны США, касающихся, в числе прочего, войны в Украине, стало известно в апреле. Часть этих документов впервые была опубликовала в "пророссийском" телеграм-канале Donbass Devushka. Сара Билс уверяет, что это не она разместила секретные документы. Из флота она ушла довольно давно: как она утверждает, ее вынудили уйти из-за ее левых взглядов.

Ранее 13 апреля по подозрению в утечке документов был задержан 21-летний служащий ВВС США Джек Тейшейра.