Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

Мощная песчаная буря из Сахары обрушилась на Канарские острова, нарушив планы туристов.

В воскресенье авиарейсы на Канарах были отменены, отложены или перенаправлены в другие аэропорты из-за плохой видимости. Вечером рейсы возобновили во всех аэропортах, кроме Южного на Тенерифе.

Сейчас, согласно табло аэропортов, большинство рейсов аэропорта Гран-Канарии и Южного аэропорта Тенерифе задерживаются, аэропорта Фуэртевентура - задержаны практически все авиарейсы на прилет, но вылетает большая часть рейсов вовремя.

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В субботу местные власти выпустили сообщение, в котором жителям рекомендовано оставаться дома, закрывать окна и избегать поездок.

Национальная погодная служба Испании заявила, что ветер до 120 км/ч может продолжиться и в понедельник. Эти сильные ветры ворвались на Канары плотным облаком песка из пустыни Сахары, находящейся в 500 километрах к востоку от островов.

Песчаная буря настолько велика, что видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, как она поглощает острова у побережья северо-западной Африки.

В Тасарте, Гран-Канария из-за ветров затруднены паромные перевозки и борьба с лесными пожарами.

В воскресенье песчаная буря заставила отложить или отменить 822 рейса на Канары или из них, сообщил испанский оператор аэропортов Aena.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос поблагодарил в "Твиттере" соседние страны за солидарность.

Канарские острова - Тенерифе, Фуэртевентура, Гран-Канария, Лансароте и Пальма - пользуются популярностью у европейских туристов. Температура на островах круглый год держится в среднем на уровне 20 градусов по Цельсию.

Что происходит с лесными пожарами?

Пожарные пытаются сдержать распространение пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше 30 градусов.

На юго-западе Гран-Канарии, недалеко от деревни Тасарте, пламя выжгло около 300 гектаров земли, что привело к эвакуации 500 человек.

В субботу сильный ветер не позволил сбрасывающим воду самолетам тушить пожары возле Тасарте.

На соседнем острове Тенерифе около 1000 местных жителей и туристов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.

Педро Марин, глава местного правительства Тенерифе, назвал масштаб пожаров экстраординарным.