Канцлер Австрии Курц объявил об отставке на фоне подозрений в коррупции
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".

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Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить на должность главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. В то же время Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и станет главой ее фракции в парламенте.

Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП , а позднее занять пост канцлера.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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