Канцлер Австрии призвал провести в Беларуси новые выборы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Канцлер Австрии Себастьян Курц перед началом онлайн-саммита ЕС по ситуации в Беларуси заявил, что в республике нужно провести новые выборы, которые станут свободными и справедливыми, передает ТАСС.

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"Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми", — призвал Курц.

Он добавил, что в стране необходимо наладить диалог между белорусскими властями и оппозицией.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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