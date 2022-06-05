Канцлер Австрии - за промежуточный формат на пути членства Киева в ЕС

Австрия считает возможным создание "подготовительной" площадки, присоединение к которой могло бы стать промежуточным этапом на пути Украины в ЕС. Такое мнение высказал федеральный канцлер Карл Нехаммер.

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Его заявление распространила канцелярия канцлера. "Мы объединены одной целью, мы все хотим сильную, независимую и экономически успешную Украину", - отметил он.

"В настоящее время Украина борется за политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение агрессивной войны России. На данном этапе быстрое полное присоединение к Союзу в любом случае не может быть насущным вопросом", - полагает глава кабинета.

Карл Нехаммер убежден, что из дебатов о членстве Украины в ЕС необходимо убрать эмоции, а быстрое вступление Киева в сообщество "нереально".

"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", - считает канцлер. Он добавил, что Австрия в течение десятилетий шла по аналогичному пути, в 1960-х присоединившись к Европейской ассоциации свободной торговли и лишь в 1995 году вступив в ЕС.

Нехаммер отметил, что поддерживает идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС, заинтересованы в более тесных связях с Брюсселем или привержены ценностям Евросоюза. В качестве примера подобной страны он назвал, в частности, Молдову.

Особые решения по интеграции в ЕС надоели, говорил в свою очередь в конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Нам нужно четкое юридическое подтверждение, что Украина является частью проекта европейской интеграции, и таким подтверждением будет предоставление статуса кандидата", - подчеркнул Кулеба после встречи со своей французской коллегой Катрин Колонной в украинской столице.

В Киеве, в частности, высказывались опасения, что новый формат может быть использован в качестве альтернативы членству в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Президент Франции Макрон аккуратно отреагировал на данный шаг: "Считаю, что нужно послать мощный сигнал Украине и украинцам в эти времена. Но нужно быть осторожным. Можно ли открывать процедуру вступления для страны, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю. Нужно ли закрыть двери и сказать: "Никогда"? Это будет несправедливо".