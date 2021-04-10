Канцлер Австрии заявил о возможности закупки "Спутника V"

Курц сообщил об окончании переговоров с Москвой и возможности приобретения 1 млн доз российской вакцины. По его словам, это ускорит прививочную кампанию в стране. В ЕС заявили о разногласиях из-за "Спутника V", пишет портал РБК.

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Москва и Вена завершили переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Австрию. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет Kronen Zeitung.

По его словам, сторонам удалось договориться о приобретении партии вакцины.

"Партия "Спутника V" в 1 млн доз ускорила бы прививочную кампанию в Австрии. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас возможна", — отметил Курц.

Издание отмечает, что более двух третей австрийцев поддерживают закупку российской вакцины. За это выступают 69% населения страны. Сильнее других приобретение "Спутника V" одобряют пожилые граждане от 60 лет. Наиболее скептически настроены к препарату жители от 30 до 39 лет.

О том, что Вена хочет закупить 1 млн доз российской вакцины Курц сообщал в конце марта. Канцлер подчеркивал, что в вопросах поставок вакцин не должно быть геополитики, потому что важны лишь два критерия — безопасность и эффективность препарата.

Еще в середине марта Курц просил европейский регулятор ускорить процедуру регистрации "Спутника V". 8 апреля он заявил, что Австрия может пойти на одобрение препарата, не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например Венгрия или Сербия, которые также используют "Спутник V", — говорил он.

В то же время председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что в ЕС есть разногласия по поводу возможных поставок "Спутника V". Он отметил, что политики во время пандемии находятся под большим давлением общества.