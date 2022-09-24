Канцлер ФРГ ищет энергоносители в странах Персидского залива

Впервые после вступления в должность канцлер ФРГ Олаф Шольц совершает поездку по странам Аравийского полуострова. В субботу, 24 сентября, в Джидде он проведет переговоры по вопросам поставок энергоносителей с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

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На следующий день Шольц встретится с правителями Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Три государства Персидского залива являются крупнейшими в мире экспортерами нефти и газа. В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

Правозащитники призвали Шольца выдвинуть условия для сделки

Вместе с тем в Германии имеются разногласия, касающиеся поставок энергоносителей из стран с крайне неблагоприятной ситуацией в сфере прав человека. Среди прочего наследный принц Саудовской Аравии, по данным американской разведки, дал личное согласие на убийство в стамбульском консульстве журналиста Джамаля Хашогги четыре года назад.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала Шольца выступить в ходе поездки в арабские страны с ясными заявлениями, касающимися свободы прессы. Немецкое руководство должно выдвинуть условие для заключения сделок — чтобы эти страны прекратили преследовать СМИ как фундаментальную опору правового государства, заявил глава немецкого отделения RSF Кристиан Мир в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Четкие слова Шольца о положении журналистов стали бы "обнадеживающим знаком политики, которая действительно основывается на ценностях", добавил он.

Германия ищет новые источники поставок нефти, газа и других энергоносителей из-за конфликта с Россией и отказа от экспорта из этой страны на фоне ее войны против Украины.