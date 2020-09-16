Канцлер ФРГ Меркель ожидает от России объяснений по ситуации с Навальным
Foto: AP/Scanpix/LETA

Властям РФ следует незамедлительно прояснить ситуацию с Алексеем Навальным, заявила представитель кабинета министров ФРГ. Берлин изучит на уровне федерального правительства второй запрос Москвы о правовой помощи.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель все еще ожидает от России объяснений в связи с резонансным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в среду, 16 сентября, особо выделила необходимость незамедлительного прояснения ситуации со стороны российского правительства. При этом Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с оппозиционером, добавила Деммер.

Между тем второй запрос России о правовой помощи в ситуации с Навальным будет изучен на уровне федерального правительства, заявил представитель министерства юстиции. Москва хочет получить доступ к материалам о лечении оппозиционера в берлинской клинике "Шарите", а также заинтересована в возможности опроса Навального в Германии российскими следователями. При этом сам россиянин в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной по запросу Москвы.

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"


Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в Берлин. Оппозиционер находился в искусственной коме 19 дней. 15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях. Он сообщил, что идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии — бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда немецкая сторона обратилась для проверки своих результатов.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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Deutsche Welle

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