Канцлер ФРГ призвала ООН к единству и изменениям
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Ангела Меркель призвала к реформе Совете Безопасности ООН, осудив частое применение вето. Глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях, заявила канцлер ФРГ, приведя в пример Covid-19.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 21 сентября, выступила с видеообращением по случаю 75-й годовщины ООН. Глава германского правительства посетовала на нехватку командного духа в организации. ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом, заявила Меркель.

В то же время канцлер ФРГ назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что в одиночестве удастся лучше справиться с проблемами. "Наше благополучие делят все страны-участники, как и наши невзгоды", - отметила она. Глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества на всех уровнях, подчеркнула Меркель, приведя в пример пандемию Covid-19.

Канцлер призвала к реформе Совета Безопасности ООН

Глава германского правительства осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях, и особо выделила необходимость реформы этого органа. По словам Меркель, Организация Объединенных Наций должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI столетия. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, отметила канцлер.

CБ ООН состоит из 15 членов - пяти постоянных (Китай, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция) и десяти непостоянных, избирающихся на 2 года. С 2019 года Германия вновь входит в число непостоянных членов.

Устав ООН был подписан в Сан-Франциско 26 июня 1945 года и вступил в силу 24 октября того же года. Сейчас в организацию входят 193 государства.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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