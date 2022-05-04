Канцлер ФРГ Шольц пока не видит возможности для визита в Украину
Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам канцлера ФРГ, препятствием является отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Первым политическим лидером Германии, побывавшим в Киеве, стал лидер оппозиции Фридрих Мерц.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не видит возможности нанести визит в столицу Украины. Препятствием остается отказ Киева принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил Шольц по окончании выездного заседания правительства ФРГ в замке Мезеберг в Бранденбурге в среду, 4 мая. Он добавил, что нежелание Киева принять Штайнмайера препятствует и визиту в столицу Украины любого другого члена правительства ФРГ.

На совместной пресс-конференции с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком (и министром финансов страны Кристианом Линднером Шольц заявил: "Я полагаю, что могу за нас троих сказать, что для всего германского правительства, как и для немецкого народа, является проблемой то, что федерального президента попросили не приезжать".

По словам Шольца, следующий ход теперь за Украиной. Это одна из возможностей, где Украина может внести свой вклад, отметил он.

Накануне Киев посетил лидер оппозиции Германии — христианский демократ Фридрих Мерц. Он стал первым германским политиком, который с начала войны в Украине прибыл в Киев и был принят президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Мерц рекомендовал Шольцу также приехать в Киев.

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