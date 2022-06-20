Канцлер ФРГ Шольц заявил о страхе Путина перед демократией

Президент РФ многие годы стремится расколоть Европу и вернуться к зонам влияния, но ему придется смириться с тем, что по соседству с Россией тесно сплачивается сообщество демократий, заявил канцлер Германии.

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Президент РФ Владимир Путин ведет борьбу против демократий и испытывает перед ними страх, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. "По всей видимости, Путин боится, что искра демократии может распространиться на его страну", — заявил он в интервью газете Münchner Merkur, опубликованном в онлайн-версии издания в понедельник, 20 июня.

Поэтому Путин, по словам Шольца, уже много лет проводит политику, целью которой является роспуск НАТО и ЕС. Российский президент хочет раскола Европы и возвращения к политике зон влияния, но ему придется смириться с тем, что по соседству с его страной все теснее сплачивается сообщество демократий и правовых государств, подчеркнул канцлер.

"Санкции будут действовать столько, сколько будет необходимо"

Одновременно он в очередной раз призвал Россию, развязавшую войну против Украины, вывести войска из этой страны. "Ясно, что мир, который был бы продиктован милостью Путина, неприемлем", — указал глава немецкого правительства и заявил, что санкции ЕС против России будут действовать "так долго, как это будет необходимо".

Кроме того, Шольц прокомментировал свою поездку в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по его словам, прошли в очень дружественной атмосфере. Отношения с украинским руководством он назвал позитивными и прочными, а обвинения в запоздалых и недостаточных поставках оружия Берлином — не соответствующими действительности.