Канцлер Германии призвал упростить процедуру вступления в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформу Евросоюза для облегчения приема новых членов. Об этом он сказал в интервью агентству dpa.

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По словам Шольца, готовиться к вступлению должны не только кандидаты. Самому европейскому сообществу также следует заниматься подготовкой к приему новых членов. "Для этого оно должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение, даже если сегодня процедура предусматривает единогласие", - уверен канцлер ФРГ. По его словам, этот вопрос он хочет затронуть на саммите ЕС 23-24 июня.

Главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала присвоить первым двум странам статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз. Шольц также четко высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня.

Наделение статусом кандидата возможно лишь при единогласной поддержке стран-членов. В ЕС уже давно ведутся дискуссии о смягчении этого принципа, отмечает агентство dpa. Однако решение о реформировании подхода может быть принято также лишь всеми государствами - участниками сообщества.

Неделю назад Европарламент призвал к проведению съезда для одобрения всеобъемлющей реформы ЕС. ЕП призывает почти во всех областях политики отойти от подхода, предполагающего одобрение абсолютным большинством голосов стран-участниц.

Канцлер ФРГ также надеется, что саммит пошлет импульс Западным Балканам, которые ожидают вступления в ЕС уже почти два десятилетия. "Мы должны показать государствам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала предметных переговоров о вступлении в ЕС - и они должны начаться сейчас", - отметил Шольц.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию в Брюсселе дали и по Молдове. Что касается Грузии, то ЕК признала европейскую перспективу Тбилиси, однако стране - перед предоставлением статуса кандидата - надо будет внедрить широкий ряд реформ.

Преобразования предстоят и двум другим государствам. Для Украины - это семь шагов, для Молдовы - девять. Грузии же надо будет выполнить 12 условий.