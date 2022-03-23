Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводороды

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, но более продолжительным конфликтом.

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Он особо подчеркнул необходимость положить конец германской зависимости от импорта российских нефти, газа и угля как можно скорее и предельно интенсивно.

"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. - В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции".

Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.

На странице проекта Europe Beyond Coal размещен счетчик, показывающий, сколько денег потратил Евросоюз в целом и каждая из стран по отдельности на покупку российских энергоресурсов с начала боевых действий в Украине 24 февраля.

На данный момент эта сумма приближается к отметке в 18 млрд евро.