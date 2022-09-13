Канцлер Германии Шольц поговорил по телефону с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт. В ходе 90-минутной беседы, состоявшейся во второй половине дня во вторник, 13 сентября, Шольц призвал главу Кремля как можно скорее достичь дипломатического урегулирования в войне против Украины, указав на серьезность ситуации на фронте и последствий российского вторжения.

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При этом глава правительства Германии заявил о необходимости прекращения огня, полного вывода российских войск с территории Украины, а также соблюдения территориальной целостности и суверенитета этой страны. Он подчеркнул, что любые дальнейшие попытки России аннексировать территории других стран "не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах".

Кроме того, Шольц призвал российского президента обращаться с захваченными в плен комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в особенности c Женевскими конвенциями, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщается далее.

Ситуация на ЗАЭС и экспорт украинского зерна

В телефонном разговоре, состоявшемся по итогам переговоров Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 сентября, также шла речь о ситуации вокруг контролируемой российскими силами Запорожской АЭС. Глава немецкого правительства подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности и призвал не допустить любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также выполнять меры, рекомендованные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Еще одной темой разговора стала ситуация с глобальной продовольственной безопасностью, которая обострилась вследствие войны РФ против Украины. Шольц подчеркнул важную роль достигнутой в Турции договоренности по экспорту украинского зерна морским путем, призвав продолжить ее выполнение в полном объеме и не дискредитировать это соглашение.

Шольц продолжит контакты с Путиным

Как отмечается в заявлении Берлина, Шольц и Путин договорились поддерживать контакт.

Соглашение между Россией и Украиной с целью прекращения блокады украинских портов и открытия коридора для вывоза зерна подписано 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции, экспорт начался в начале августа и идет из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. С тех пор из украинских портов вышли более 100 сухогрузов с украинским зерном.

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной в последние несколько недель. Станция подвергается обстрелам, существует риск ядерной аварии. В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ, через несколько дней четыре из шести представителей ее команды завершили работу и покинули площадку станции, два эксперта остались там на постоянной основе. По итогам визита МАГАТЭ призвала Киев и Москву договориться о прекращении огня вокруг ЗАЭС и о создании на ее территории зоны безопасности.