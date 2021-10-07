Канцлера Австрии Себастьяна Курца обвиняют в коррупции. Прокуратура подозревает его во взятках и подкупе СМИ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Против канцлера Австрии Себастьяна Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. Прокуратура страны подозревает, что глава правительства и еще несколько его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, чтобы обеспечить освещение своей политической деятельности в выгодном свете.

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В офисе Курца, в штабе его Австрийской народной партии (OeVP) в Вене, а также в министерстве финансов в среду прошли обыски. По данным прокуратуры, расследование ведется против самого канцлера, а также против еще девяти человек.

Согласно заявлению прокуроров, суть обвинений - в том, что 2016-2018 годах "средства министерства финансов были использованы для финансирования частично подтасованных опросов общественного мнения, которые служили исключительно политическим и партийным интересам". В частности, по версии прокуратуры, правительство покупало в издании рекламу в обмен на размещение выгодных для партии Курца публикаций.

В период, о котором идет речь, Курц возглавил "Австрийскую народную партию" и привел ее к власти, когда она создала коалиционное правительство совместно с крайне правой Партией свободы.

В заявлении прокуратуры не называется издание, в котором размещались эти опросы общественного мнения, но австрийская пресса утверждает, что речь идет о таблоиде Osterreich. Холдинг, к которому принадлежит эта газета, в среду заявил, что не брал государственные средства за рекламу в обмен на организацию выгодного для Курца опроса.

Сам Курц также говорит, что ни в чем не виноват. "Я убежден, что и эти обвинения окажутся ложными", - сказано в заявлении канцлера. Глава правительства настаивает, что текстовые сообщения, которые прокуроры используют в качестве доказательства его вины, были вырваны из контекста.

Канцлера Австрии Себастьяна Курца обвиняют в коррупции. Прокуратура подозревает его во взятках и подкупе СМИ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Представители Австрийской народной партии считают, что прокуратура относится к этой политической силе с предубеждением. Один из депутатов OeVP заявил, что расследование инициировали "левые ячейки" в офисе прокурора.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал скандал "серьезным и выходящим из ряда вон" событием. Он также призвал политиков уважать независимость суда и прокуратуры и воздержаться от обвинений в их политической предвзятости.

Не первый скандал Курца

В мае этого года против Курца уже было начато расследование по подозрению в даже ложных показаний парламентскому комитету, расследующему обвинения в коррупции.

Кроме того, в 2019 году Курц стал первым канцлером в послевоенной истории Австрии, отстраненным от власти после вынесения вотума недоверия в парламенте. Его правительство, созданное совместно с ультраправой Партией свободы, развалилось на волне так называемого "Ибицагейта" - скандала с публикацией видео встречи на острове Ибица одного из министров с девушкой, выдававшей себя за племянницу главы российской газовой компании.

Принимавший участие в той встрече тогдашний вице-канцлер Австрии и лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе прозрачно намекал на возможность получения российской компанией строительных контрактов в обмен на крупный взнос в партийную кассу. На эти средства партия собиралась купить контрольный пакет акций популярного венского таблоида Kronen Zeitung и превратить его в свой рупор.

После того, как запись встречи попала в немецкие средства массовой информации, в Австрии было начато несколько антикоррупционных расследований. Коалиционный кабинет развалился, однако осенью в 2019 года партия Курца вновь победила на выборах и он вернулся в кресло канцлера. На этот раз его партнером по коалиции стала левая Партия зеленых, которая шла на выборы под лозунгами политики, свободной от злоупотреблений.

В связи с новым скандалом австрийские оппозиционные партии призвали Курца подать в отставку, они также предложили провести специальное заседание парламента, чтобы обсудить выдвинутые против канцлера обвинения.

Курцу 35 лет, он является самым молодым главой государства в мире.

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