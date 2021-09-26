Кандидат от ХДС/ХСС на выборах в ФРГ нарушил тайну голосования

Когда Армин Лашет опускал бюллетень в урну, он сложил бланк так, что стало понятно, что он поддержал свою партию - ХДС. Глава избиркома сообщил, что бюллетень "уже не может быть отсортирован и считается действительным".

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Кандидат от правящего консервативного блока Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Армин Лашет (Armin Laschet) нарушил тайну голосования на выборах в германский бундестаг. Когда политик в воскресенье, 26 сентября, опускал бюллетень в урну на избирательном участке в родном Ахене (земля Северный Рейн - Вестфалия), он так сложил бланк, что стало понятно, что он поддержал ХДС, поставив два крестика в графе напротив этой партии.

Произошедшее вызвало бурную дискуссию в интернете и рассуждения насчет того, следует ли учитывать его голос.

Глава избиркома: бюллетень считается действительным

Председатель федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel) отреагировал на инцидент, написав в Twitter: "В связи с актуальным поводом: известный федеральный политик, как и ожидалось, проголосовал за свою партию. Влияние на избирателей в данном случае не усматривается".

Тиль добавил, что на этот случай имеются четкие правила. Избирателям, которые сложили бюллетень таким образом, что их голос можно увидеть, в принципе должно быть оказано в его учете. Это делается для того, чтобы исключить возможность влияния на других избирателей. В случае ошибки избирательная комиссия должна выдать новый бюллетень. Однако если бланк все же попадал в урну для голосования, он уже "не может быть отсортирован и считается действительным", подчеркнул глава федерального избиркома.

Армин Лашет проголосовал вместе с супругой

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия отдал свой голос на выборах в бундестаг после 11.00 по местному времени (12.00 мск). Лашет со своей супругой Зузанне (Susanne) пришел на избирательный участок в городской католической начальной школе Ахена в районе Буртшайд. Многочисленные журналисты сопровождали Лашета вплоть до избирательной урны 4101.

Кандидат от ХДС/ХСС заявил, что выборы в бундестаг определят направление развития Германии на ближайшие годы. "И именно поэтому каждый голос имеет значение", - подчеркнул он, выйдя за пределы избирательного участка.

Политик выразил надежду, что каждый воспользуется правом голоса, "чтобы в итоге демократы смогли сформировать новое правительство". Накануне в районе Буртшайд Лашет выступил перед несколькими сотнями своих сторонников с последним перед выборами обращением.

Наибольшее число партий с момента воссоединения Германии

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, по мнению экспертов, имеют блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в бундестаге борется рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте на фоне пандемии коронавируса. На их долю может приходиться около 40 процентов поданных голосов.

Избиратели выбирают депутатов 20-го по счету бундестага. Спустя несколько недель законодателям предстоит избрать нового федерального канцлера, который затем сформирует правительство.