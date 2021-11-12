Кандидат в канцлеры ФРГ обещает Лукашенко жесткий ответ за шантаж ЕС

Режим белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с драматической ситуацией в районе польско-белорусской границы ожидают крайне серьезные последствия, предупредил в четверг, 11 ноября, в Берлине, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц. По его словам, сейчас в Евросоюзе идет интенсивная подготовка совместного ответа ЕС на действия Лукашенко, против которого будут приняты самые жесткие меры.

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Власти в Минске блокируют доставку гуманитарной помощи мигрантам и ведут "человеконенавистническую игру", указал Шольц. "Это должно и будет иметь последствия", подчеркнул немецкий политик, добавив, что необходимо сделать все, чтобы улучшить ситуацию, в которой оказались пострадавшие. ЕС твердо стоит на стороне Польши, заявил Олаф Шольц.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что закулисный руководитель происходящего "сидит в Москве". Правительство РФ отвергает все эти обвинения.

Температура на границе уже опускается ниже нуля



По ночам температура на польско-белорусской границе колеблется в районе нуля градусов по Цельсию. Находящиеся там тысячи мигрантов мерзнут. Между тем правительство в Киеве выражает опасения по поводу того, что этих людей могут отправить в сторону Украины. Варшава и Брюссель обвиняют Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков людей из кризисных регионов с целью их контрабанды в ЕС. В ответ на санкции, введенные против его страны, Лукашенко заявил, что больше не будет останавливать мигрантов на их пути в направлении "уютного Запада".