Кандидат в президенты Чехии: мы не станем отправлять своих солдат, если на страны Балтии нападут

Кандидат в президенты Чехии, бывший премьер-министр Андрей Бабиш в ходе теледебатов заявил, что не будет посылать чешских солдат в помощь странам Балтии и Польше, если на эти страны нападут. Об этом сообщило издание novinky.cz.

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"Я хочу мир, я не хочу войну. И я ни в коем случае не стану отправлять наших детей и детей наших женщин на войну", — ответил политик на вопрос модератора дебатов.

Слова экс-премьера сразу осудили чешские политики, критически высказался и вице-премьер Мариан Юречка.

"Приношу извинения гражданам Польши и других стран-союзников. Обязательства, вытекающие из нашего членства в НАТО, есть и останутся в силе несмотря на заявления Андрея Бабиша в сегодняшней дискуссии", — подчеркнул Юречка в Twitter.

Позже сам Бабиш исправил свои первоначальные заявления, написав в Twitter, что не хочет отвечать на гипотетические вопросы о нападении на страны Балтии или Польшу в теледебатах.

"Я уверен, что этого не произойдет. [...] Обязанность мировых политиков — не допустить войны. Однако, если бы нападение действительно произошло, я бы, конечно, уважал статью 5 [Договора о НАТО]. Споров нет", — заявил он.

В первом туре президентских выборов в Чехии, который состоялся 13 и 14 января, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел получил 35,34% голосов, а бывший премьер-министр Бабиш — 35,04% голосов.

Второй тур выборов состоится 27 и 28 января.