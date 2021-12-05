Кандидат в президенты Франции Земмур стал жертвой нападения

Кандидат в президенты Франции, журналист правых взглядов Эрик Земмур подвергся нападению на своем первом предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент, сообщает издание Closer.

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Сообщается, что Земмур в сопровождении охраны и журналистов двигался к трибуне, в это время на него набросился выбежавший из группы зрителей человек. Он с силой обхватил руками голову кандидата, пытаясь повалить его на землю. Агенты безопасности быстро нейтрализовали нападавшего , позволив кандидату начать свою речь. Совершивший нападение был взят под стражу за умышленное насилие.

Ранее полемист, ныне кандидат в президенты, несколько раз обвинялся в женоненавистничестве из-за своих заявлений. Некоторые оппоненты также обвиняли его в "расизме и фашизме".

Также сообщалось, что активисты, выступающие против расизма, подвергались нападению во время выступания Земмура.

Ранее французский журналист Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года.

Земмур обладает определенной популярностью во Франции благодаря своей работе в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на телеканалах France 2 и CNews. Он использует крайне правые высказывания, и его резкие заявления зачастую приводят к скандалам. К примеру, он утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационные власти якобы защищали французских евреев, что резко противоречит реальным фактам.

На встрече со своими сторонниками Земмур заявил, что хочет вывести страну из НАТО.