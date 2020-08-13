Кандидаты в президенты Беларуси обжаловали победу Лукашенко на выборах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Четверо кандидатов в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко.

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Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень уже подали в ЦИК жалобы на результаты голосования. Канопацкая в своей жалобе просит признать выборы недействительными, сообщает РИА "Новости".

Андрей Дмитриев и Сергей Черечень также подали жалобы на результаты выборов, а первой результаты выборов оспорила Светлана Тихановская, подавшая жалобу в ЦИК 10 августа.

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. Согласно отчету ЦИК, Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а Тихановскую — 10,09%. За Канопацкую проголосовали 1,68%, за Дмитриева — 1,21%, а за Черченя — 1,15%. Еще 4,6% выступили против всех.

После оглашения результатов голосования в городах Беларуси начались массовые протесты. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.

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