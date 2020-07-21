Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался независимым кандидатом в президенты США в штате Оклахома, предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом он рассказал в интервью блогеру Крис Кэйлин, пишет РБК.

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Первой кандидатурой на эту должность была проповедница из штата Вайоминг Мишель Тидбол. Теперь же, по словам Уэста, он изменил свое решение, и Тидбол займет другую должность в его администрации, если музыканта изберут президентом.

Как заявил Уэст, они с Jay-Z "братья" и "связаны на всю жизнь". При этом неизвестно, согласился ли Jay-Z принять его предложение, отмечает портал TMZ.

Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. До этого он неоднократно говорил, что собирается претендовать на пост американского лидера: в частности, музыкант заявил об этом в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards. 15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им партии The Birthday Party (Партия дня рождения, или "Вечеринка в честь дня рождения", — англ. — РБК).

В воскресенье, 19 июля Уэст провел свое первое предвыборное мероприятие в штате Южная Каролина. Встреча с избирателями прошла в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. В ходе выступления он затронул несколько различных тем, в том числе международную торговлю, лицензионные права и аборты.

Действующий президент США Дональд Трамп, которого Уэст раньше поддерживал, одобрил желание рэпера выдвигаться в президенты. Трамп выразил уверенность, что Уэст без труда отберет голоса темнокожего населения США у демократа Джо Байдена.