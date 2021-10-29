Капитан захваченного Францией британского судна предстанет перед судом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Капитан британского судна, которое было арестовано французскими властями, должен будет предстать перед судом в августе 2022 года, сообщила прокуратура Гавра. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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В среду, 27 октября, морская полиция приказала арестовать корабль в порту Гавра, указав, что судно без надлежащей лицензии поймало в водах Франции более двух тонн морского гребешка.

Капитана судна Cornelis Gert Jan вызвали на заседание суда в Гавре 11 августа следующего года. Его обвиняют в "несанкционированной ловле рыбы во французских водах с судна из страны, не входящей в состав Евросоюза". Максимальный штраф за это нарушение составляет 75 000 евро, а также могут быть применены административные штрафы.

Владелец траулера пояснил, что судно законно рыбачило во французских водах, допустив, что штраф является "политически мотивированным".

Директор шотландского предприятия Macduff Shellfish Эндрю Браун заявил агентству AFP, что ранее у компании не было таких проблем. Он также указал, что ему не удалось связаться с французскими властями.

Между Великобританией и Францией возник спор по поводу условий лицензирования судов ЕС, которые хотят работать в британских водах, а также в регионе Нормандских островов.

Париж предупредил Лондон, что со 2 ноября британским судам не будет разрешено выгружать свой улов во французских портах, а также будут введены таможенные и санитарные проверки.

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