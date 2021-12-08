Капсула для ухода из жизни: в Швейцарии узаконили новый способ эвтаназии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Регулятор Швейцарии провел юридическую экспертизу и узаконил использование капсулы для суицида Sarco. Аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году. Об этом сообщает издание Swissinfo.

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В 2020 году в Швейцарии около 1300 человек добровольно ушли из жизни, прибегнув к услугам двух крупнейших в государстве организаций по оказанию помощи в самоубийстве. Для эвтаназии использовались специальные растворы. Специальная капсула разработана совсем по другому принципу.

По словам ее разработчиков, человек сам может активизировать процесс собственной смерти. Аппарат достаточно мобильный, поэтому его могут доставить в любое место. Процесс ухода из жизни может происходить как в идиллической обстановке на открытом воздухе, так и в помещении организации по оказанию помощи в самоубийстве.

Человек добровольно ложится в капсулу. Затем ему предлагают ответить на несколько вопросов. Далее пациент сможет самостоятельно нажать на кнопку и активировать механизм устройства.

После активации внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, быстро снижая уровень кислорода с 21% до 1% примерно за 30 секунд. Человек при этом будет чувствовать себя немного дезориентированным и может ощутить легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии.

Разработчики устройства утверждают, что человек не будет чувствовать ни паники, ни удушья. "В среде, где содержание кислорода менее 1%, после потери сознания смерть наступает примерно через 5-10 минут", — сообщили они.

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