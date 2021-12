Капсула для ухода из жизни: в Швейцарии узаконили новый способ эвтаназии

Регулятор Швейцарии провел юридическую экспертизу и узаконил использование капсулы для суицида Sarco. Аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году. Об этом сообщает издание Swissinfo.

В 2020 году в Швейцарии около 1300 человек добровольно ушли из жизни, прибегнув к услугам двух крупнейших в государстве организаций по оказанию помощи в самоубийстве. Для эвтаназии использовались специальные растворы. Специальная капсула разработана совсем по другому принципу.

По словам ее разработчиков, человек сам может активизировать процесс собственной смерти. Аппарат достаточно мобильный, поэтому его могут доставить в любое место. Процесс ухода из жизни может происходить как в идиллической обстановке на открытом воздухе, так и в помещении организации по оказанию помощи в самоубийстве.

